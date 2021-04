Corona-Ticker Oberpfalz: Protest gegen Lockdown in Regensburg

14.40 Uhr: SPD will Online-Händler in Innenstadtfonds einzahlen lassen

Die Oberpfälzer SPD-Landtagsabgeordnete Annette Karl fordert eine Abgabe des Online-Handels, um die Innenstadtgeschäfte in der Corona-Krise besser zu unterstützen. Die Wirtschaftspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion will einen Innenstadtfonds einrichten, der über eine zunächst befristete Abgabe von Online-Händlern gespeist wird. Nötig sei ein Konzept, das mehr vorsehe als unkoordinierte Öffnungsankündigungen, das Prinzip Hoffnung und die ewige Forderung nach mehr Sonntagsöffnungen nun im Corona-Zusammenhang, so Karl heute in einer Pressekonferenz der SPD-Landtagsfraktion. "Besonders Einzelhändler in kleineren Städten leiden unter den Folgen der Pandemie, wenn sie sich nicht am Online-Handel beteiligen können."

13.45 Uhr: Inzidenzen in tschechischen Grenzbezirken stark gesunken

Die drei unmittelbar an die Oberpfalz angrenzenden tschechischen Bezirke Eger (Cheb), Tachov und Domazlice melden heute dramatische gesunkene Corona-Inzidenz-Werte im Vergleich zum Stand Ende Februar. Mit einer 7-Tage-Tage-Inzidenz von 23 Erkrankten pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen hat der Bezirk Eger sogar den besten Wert der ganzen Tschechischen Republik. Er ist auch deutlich besser als der heutige Wert im unmittelbar gegenüberliegenden Landkreis Tirschenreuth (RKI: 123,5). Das geht aus den heutigen Zahlen des tschechischen Ministeriums für Gesundheit hervor, die das BR-Studio in Regensburg analysiert hat. Am 23. Februar hatte im Bezirk Eger die 7-Tage-Inzidenz 743 Erkrankte pro 100.000 Einwohner betragen. Ebenfalls stark verbesserte Werte melden heute die Bezirke Tachov (63) und Domazlice (105). Hier lag die 7-Tage-Inzidenz bei 1.802 Erkrankten pro 100.000 Einwohner (Tachau am 28. Februar) und 681 Erkrankten pro 100 000 Einwohner (Domazlice am 23. Februar).

Der Landrat des Landkreises Cham, Franz Löffler (CSU), sagte im Gespräch mit dem BR-Studio Regensburg, das gebe auch für die Grenzgebiete auf deutscher Seite Anlass zur Hoffnung. Er unterstrich, dass er in Bayern in den kommenden Wochen mit sinkenden Werten rechnet.

11.25 Uhr: Impf-Außenstelle in Auerbach

Die Impfzentren in Amberg und Sulzbach-Rosenberg werden um eine Außenstelle erweitert. Das hat das Landratsamt Amberg-Sulzbach mitgeteilt. In der Helmut-Ott-Halle in Auerbach wird es demnach eine weitere Impfstation geben. Aktuell haben laut dem Landratsamt mehr als 26.000 Menschen ihre Erst- und fast 11.000 Menschen aus dem Kreis Amberg-Sulzbach ihre Zweitimpfung erhalten.

09.48 Uhr: Züge der Länderbahn fahren wieder nach Tschechien

Seit Mittwoch fährt der "Alex" wieder von München nach Prag – mit Zwischenhalt in Regensburg und Cham. Der grenzüberschreitende Zugverkehr werde stufenweise wieder aufgenommen, so die Verantwortlichen der Länderbahn. Ab dem 12. April sollen auch die Züge der Oberpfalzbahn auf der Strecke Marktredwitz-Cheb-Hof wieder rollen. Seit Ende März gilt Tschechien nicht mehr als Virusvariantengebiet.

Mittwoch, 07.04.2021