Corona-Ticker Oberpfalz: Tirschenreuth hat Inzidenz über 1000

6 Uhr: 7-Tagesinzidenz: Landkreis Tirschenreuth hat über 1.000

Auch in der Oberpfalz hat der erste Landkreis inzwischen eine 7-Tages-Inzidenz von über 1.000 Fällen. Laut RKI beträgt die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis Tirschenreuth aktuell 1.138 Fälle pro 100.000 Einwohner. Konsequenzen hat das zunächst keine, weil die Hotspot-Regeln ausgesetzt sind, wonach bei einem Wert von über 1.000 das öffentliche Leben heruntergefahren werden soll.

Bemerkenswert auch: Auf den Intensivstationen der Kliniken in der Region gibt es laut Intensivregister derzeit keinen Anstieg an Covid-19-Fällen.

Relativ hohe Inzidenzzahlen mit jeweils Werten über 800 sind auch in den Städten Regensburg und Weiden zu verzeichnen. In Regensburg werden derzeit 23 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt, 18 davon werden invasiv beatmet.

5.30 Uhr: Sonderimpfwoche im Kreis Cham

In den Impfzentren des Landkreises Cham startet heute eine Sonderimpfwoche. Aufgrund einer Extralieferung des Impfstoffs von Biontech werden in den beiden Impfzentren - in Roding und Bad Kötzting - von Montag bis Sonntag Termine angeboten, teilt das Landratsamt mit. Die Termine stehen auch Personen ab 30 Jahren zur Verfügung, für die aktuell vorrangig der Impfstoff von Moderna vorgesehen ist.

Es ist weiterhin eine Terminbuchung erforderlich, entweder online unter www.impfzentren.bayern oder telefonisch über die Impf-Hotline unter 09971/78-992.

Geöffnet sind die Impfzentren in Roding und Bad Kötzting von Montag bis Sonntag, jeweils von 9 bis 17 Uhr. An den Tagen Mittwoch und Freitag gelten verlängerte Öffnungszeiten von 9 bis 20 Uhr. Zur Verfügung stehen die beiden mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna.