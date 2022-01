Corona-Ticker Oberpfalz: Wieder Demos gegen Corona-Maßnahmen

5.50 Uhr: Drei Demos gegen Corona-Maßnahmen in der Oberpfalz

Auch in der Oberpfalz sind am Dienstagabend Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die aktuell bestehenden Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Die größte Demo fand in Schwandorf statt: Wie ein Sprecher am Polizeipräsidium Oberpfalz dem BR sagte, nahmen an der angemeldeten Versammlung am Marktplatz rund 900 Menschen teil. Die stationäre Versammlung verlief den Angaben zufolge friedlich und störungsfrei und dauerte rund eineinhalb Stunden.

In Lappersdorf im Landkreis Regensburg trafen sich rund 80 Teilnehmer zu einem nicht angemeldeten "Spaziergang", in Neustadt an der Waldnaab trafen sich etwa 20 Menschen im Rathausbereich. Auch diese Versammlungen verliefen laut Polizei störungsfrei.