Corona-Ticker Oberpfalz: Erneut Demos gegen Maßnahmen

06.00 Uhr: Erneut Demos gegen Corona-Maßnahmen

Bei insgesamt 19 Aktionen in der Oberpfalz haben am Dienstag rund 3.000 Menschen gegen Corona-Maßnahmen protestiert. Lediglich in Regensburg sei es dabei zu geringfügigen Störungen gekommen, sagte ein Sprecher der Oberpfälzer Polizei am Morgen auf BR-Anfrage. Demnach versuchten zwölf Gegendemonstranten einen nicht angemeldeten Umzug von etwa 1.000 Maßnahmenkritikern zu blockieren. Die Beamten seien bei dem Zusammentreffen der Gruppen am Altstadtrand deeskalierend eingeschritten, sagte der Sprecher. Nach etwa zehn Minuten habe sich das Zusammentreffen der Gruppen ohne weitere Vorfälle aufgelöst.

Daneben gab es in der Oberpfalz größere Demonstrationen in Cham mit bis zu 600 Teilnehmern, in Weiden und Neumarkt mit jeweils etwa 150 Personen sowie in Parsberg und Barbing (Lkr. Regensburg) mit 170 Personen beziehungsweise 130 Personen. Außerdem kamen in Amberg etwa 550 Maßnahmenkritiker zusammen, etwa 100 Personen demonstrierten gegen die Maßnahmenkritiker. Kleinere Aktionen fanden in Mintraching und Schierling, Schwandorf, Burglengenfeld, Mitterteich sowie Tirschenreuth, Grafenwöhr und Regenstauf statt.