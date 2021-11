Corona-Ticker Oberfranken: Polizei kontrolliert Auflagen

12.50 Uhr: Verstöße gegen Corona-Auflagen im Bezirk

Die sich verschlechternde Corona-Lage führt landesweit zu einer stark erhöhten Intensivbettenbelegung. Die Krankenhausampel steht auf Rot. Vor diesem Hintergrund führten oberfränkische Polizeibeamte in Zusammenarbeit mit anderen Behörden verstärkte Kontrollen durch. Geachtet wird hierbei insbesondere auf die Einhaltung der geltenden Regelungen in Gastronomiebetrieben, Spielhallen, Fitnessstudios und Betrieben mit körpernaher Dienstleistung. Die ersten stichprobenartigen Kontrollen am gestrigen Mittwoch zeigten in Bamberg, dass sich die meisten Betreiber an die Infektionsschutzmaßnahmen halten und bereit sind, die Einschränkungen in der Pandemielage hinzunehmen, heißt es von der Bamberger Polizei. In einer Spielhalle in Burgebrach allerdings konnten Angestellte keinen gültigen PCR-Test nachweisen und Kunden wurden ohne ausreichende Prüfung eingelassen. Angestellte und Betreiber müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. In einem Fitnessstudio und einer Gaststätte überprüfte die Polizei in Naila am gestrigen Mittwoch die 2G- bzw. 3G-Regelung. Die Betreiber hatten sich an die Vorschriften gehalten, weshalb es zu keinen Beanstandungen kam. Weitere Kontrollen werden in den nächsten Tagen erfolgen, teilte die Polizei mit. Auch in Hof kontrollierten die Beamtinnen und Beamten Gaststätten und Freizeiteinrichtungen. Während sich der Großteil der Betreiber und Gäste vorbildlich verhielt, musste eine Wirtin angezeigt werden. Großes Verständnis brachten Besucher der kontrollierten Lokalitäten auf und zeigten bereitwillig ihre Impf- oder Testnachweise vor. In einem Café nahm es die Wirtin allerdings nicht so genau. Offenbar hatte sie sich von ihren vier Gästen nicht wie vorgeschrieben einen Nachweis zeigen lassen. Unter ihnen befand sich ein Mann, der nach eigenen Angaben nicht geimpft war und auch keinen PCR-Test vorweisen konnte. Dies hat für die Wirtin eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz mit einem gehörigen Bußgeld zur Folge.