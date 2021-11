Corona-Ticker Oberfranken: Kronach knapp unter 300er-Inzidenz

15.22 Uhr: Oberfranken hat geringste Inzidenz in Bayern

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen hat in Oberfranken seit gestern 117 neue Corona-Fälle registriert. Insgesamt meldet das LGL für Oberfranken 64.879 Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie (Stand: 03.11.21, 8.00 Uhr).

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Oberfranken liegt bei 145,8 – ein Rückgang gegenüber gestern um 22,6 Punkte. Die Inzidenz in Oberfranken ist die niedrigste in Bayern. Der bayernweite Durchschnittswert beträgt 229,2 und hat sich um 20,4 Punkte gegenüber gestern verringert.

In Oberfranken sind seit Beginn der Pandemie 1.701 Personen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Das sind drei Todesfälle mehr als gestern. In ganz Bayern sind seit gestern 45 Menschen mit oder an Corona gestorben.

10.22 Uhr: Landratsamt Hof: Impfen ohne Termin in Naila

Am nächsten Dienstag bietet das Landratsamt Hof in der Frankenhalle in Naila Impfen ohne Termin an. Das Angebot richte sich vor allem an Schülerinnen und Schüler sowie deren Angehörige, teilt das Landratsamt mit. Aber auch bislang ungeimpfte ältere Bürgerinnen und Bürger oder Personen, für die das Impfzentrum in Helmbrechts schwer erreichbar ist, sind eingeladen, den Impftermin vor Ort wahrzunehmen. Die Impfungen finden in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 17 Uhr statt. Angeboten wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer. Mitzubringen sind ein gültiger Ausweis und – falls vorhanden – ein Impfbuch. Es werden sowohl Erstimpfungen als auch Folgeimpfungen durchgeführt.

6.23 Uhr: Sana-Klinikum Hof erlässt neue Besuchsregeln

Weil die Corona-Inzidenz weiter gestiegen ist, erlässt das Sana-Klinikum Hof ab heute unter anderem folgende Regeln für Besucher und ambulante Patienten: Besuche können generell nur in der Zeit zwischen 14 und 19 Uhr erfolgen, teilte das Klinikum mit. Außerdem ist die Besuchszeit auf eine Stunde pro Tag zu begrenzen. Der Zutritt ist nur mit einer FFP2-Maske erlaubt, die während des gesamten Aufenthaltes getragen werden muss. Für alle Besucher gilt die 3-G-Regel (geimpft, genesen oder negativ getestet). Pro Patientenzimmer dürfen maximal zwei Besucher anwesend sein.

Es gibt jedoch auch Ausnahmeregelungen. Danach darf die Klinik für Kinder und Jugendliche von 10 bis 20 Uhr besucht werden, und damit länger als die Stationen für erwachsene Patienten. Als Besucher sind aber nur die Eltern oder im Ausnahmefall eine nahe Bezugsperson zugelassen.

5.46 Uhr: Inzidenz in Oberfranken leicht gesunken

In manchen Regionen von Oberfranken ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken. So beträgt sie nach Angaben des Robert Koch-Institutes im Landkreis Kronach 366,2 (Stand: 03.11.21, 3.11 Uhr). Gestern lag sie noch bei 412,9. Auch in der Stadt Bayreuth (44,6), in der Stadt Hof (84,1), in der Stadt Coburg (97,9) und im Landkreis Bayreuth (82) sind die Werte gesunken. In ganz Bayern verzeichnet keine andere Kommune einen Inzidenzwert unter 100. Die Stadt Bayreuth schafft es mit 44,6 (Vortag 55,4,) sogar unter 50. Die Sieben-Tage-Inzidenz der übrigen kreisfreien Städte und Landkreise in Oberfranken: Landkreis Hof (223,2,), Landkreis Lichtenfels (128,9), Landkreis Wunsiedel (189), Landkreis Bamberg (147,8), Stadt Bamberg 118,7, Landkreis Forchheim (169,8), Landkreis Kulmbach (106,4), Landkreis Coburg (107,4).