Corona-Ticker Oberfranken: Höchste Inzidenz bei 3.322,1

06.35 Uhr: Höchste Inzidenz liegt in Oberfranken bei 3.347

Den höchsten Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner in Oberfranken weist die Stadt Coburg mit 3.347 auf. Dieser Wert ist leicht gesunken, gestern (28.03.22) lag die Zahl dort noch bei 3.379. Das geht aus den Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor (Stand 29.03.22, 03.21 Uhr). Alle anderen Städte und Landkreise im Bezirk liegen unter diesem Wert. Am niedrigsten ist der Wert in Oberfranken mit 1.784 aktuell in der Stadt Bayreuth. Der bayernweite Durchschnitt liegt bei 2.144.

Die weiteren Sieben-Tage-Inzidenzen im Überblick: Landkreis Bamberg 3.274, Landkreis Coburg 3.084, Landkreis Kulmbach 3.062, Landkreis Lichtenfels 3.035, Landkreis Hof 2.625, Landkreis Forchheim 2.617, Stadt Hof 2.586, Landkreis Kronach 2.565, Stadt Bamberg 2.379, Landkreis Wunsiedel 2.295 und Landkreis Bayreuth 2.054.