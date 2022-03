Corona-Ticker Oberfranken: Soldaten beenden Einsatz im Klinikum

05.25 Uhr: Soldaten verlassen Regiomed-Klinik in Lichtenfels

Nach zwei Jahren verlassen die letzten Bundeswehrsoldaten heute die Regiomed-Klinik Lichtenfels. Zu Spitzenzeiten seien 14 Soldaten aufgrund der Corona-Pandemie zur Unterstützung des Klinikpersonals im Einsatz gewesen, teilte der Klinikverbund mit.

Die Soldaten des Logistikbataillons aus dem unterfränkischen Volkach erledigten organisatorische Aufgaben, halfen bei logistischen Abläufen und waren an der Pforte und auf den Krankenstationen im Einsatz.

Auch in Coburg sowie in Sonneberg und Hildburghausen in Thüringen halfen Bundeswehrsoldaten aus. In Coburg waren bis zu 24 Soldaten in der Notaufnahme und auf Intensiv- und Corona-Stationen eingesetzt. In Sonneberg unterstützten sie Patiententransporte und erledigten die Aufbereitung von Krankenbetten.

Die Kameradinnen und Kameraden der Bundeswehr seien eine starke Stütze gewesen, teilten die Regiomed-Kliniken mit. "Zuverlässig haben sie angepackt, wenn Not am Mann war. Dafür sind wir sehr dankbar."