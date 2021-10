Corona-Ticker Oberfranken: Kronach mit Inzidenz 290,9

17.50 Uhr: Mehrere Fälle an Schulen und in Kita im Kreis Wunsiedel

Im Landkreis Wunsiedel hat es mehrere Corona-Infektionen an Schulen und einer Kita gegeben. Das teilt das Landratsamt Wunsiedel mit. Demnach sind binnen 24 Stunden 32 neue Fälle im Landkreis bekannt geworden. Davon betroffen sind mehrere Klassen der Grundschule Marktredwitz, des Otto-Hahn-Gymnasiums und der Grundschule Marktleuthen. Darüber hinaus ist auch die Kita Herz Jesu in Marktredwitz betroffen. Aktuell beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Wunsiedel 109,76. Am Vortag war der Wert noch bei 76,42 gelegen.

16.50 Uhr: Impfmobil kommt auf den Kulmbacher Herbstmarkt

Beim Kulmbacher Herbstmarkt am Wochenende (30. und 31.10.21) wird das Impfmobil vor Ort sein. Bürger können dem Team des Impfzentrums dort Fragen stellen und an Ort und Stelle geimpft werden, teilt das Kulmbacher Landratsamt mit. Dabei werden die Vakzine von Biontech und Johnson&Johnson angeboten. Zwischen 12.00 und 16.00 Uhr ist das Impfmobil an beiden Tagen im Einsatz.

06.32 Uhr: Kronach mit Sieben-Tage-Inzidenz knapp unter 200

In Oberfranken liegen die Sieben-Tage-Inzidenzen in neun von dreizehn Landkreisen und kreisfreien Städten über der 100er-Marke. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) (27.10., 3.24 Uhr) hervor. Der Landkreis Kronach weist demnach mit 194,4 die höchste Inzidenz im Regierungsbezirk auf. Es folgen der Landkreis Lichtenfels (145,4), Landkreis Kulmbach (124,6), Landkreis Hof (122,7), die Stadt Coburg (117,5), der Landkreis Coburg (114,4), der Landkreis Bamberg (113,9), der Landkreis Forchheim (108,1) und die Stadt Bamberg (101,7). Unter der Marke 100 listet das RKI folgende Kommunen auf: die Stadt Hof (90,8), den Landkreis Bayreuth (83,9), den Landkreis Wunsiedel (76,4) und die Stadt Bayreuth. Diese weist mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 41,9 den niedrigsten Wert in Oberfranken auf.