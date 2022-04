Corona-Ticker Oberfranken: Keine Maskenpflicht im Bamberger Dom

18.00 Uhr: Maskenpflicht im Richard-Wagner-Museum entfällt

Besucher des Richard-Wagner-Museums in Bayreuth müssen keinen Mund-Nase-Schutz mehr tragen. Das Tragen einer FFP2-Maske aber wird weiterhin empfohlen, heißt es in der Mitteilung. Diese Empfehlung gilt auch für Veranstaltungen im Haus Wahnfried.

Auch für den Besuch des Diözesanmuseum Bamberg und des Bamberg Doms entfällt die Maskenpflicht. Es gibt auch keine Kontrollen mehr. Empfohlen wird das Tragen einer Maske dennoch. Außerdem sollen die Besucher von Dom und Museum ausreichend Abstand zu einander halten.

14.18 Uhr: Zahl der Corona-Neuinfektionen in Bamberg rückläufig

Obwohl die Zahl der Corona-Neuinfizierten in der Region Bamberg zurückgehen, ist in den Kliniken noch keine Entspannung in Sicht. In den Krankenhäusern werden 111 mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt, teilte das Landratsamt Bamberg mit. Außerdem befände sich eine große Zahl der Beschäftigten in Quarantäne, heißt es in der Mitteilung weiter.

35 Pflegeheime in Stadt und Landkreis Bamberg sind laut Landratsamt von Infektionen betroffen. In 26 Einrichtungen gebe es mehrere Ausbruchsgeschehen. Personen über 70 sollten sich deshalb zum vierten Mal gegen Covid-19 impfen lassen, empfehlen Gesundheitsamt und Ärzteschaft in Bamberg. Seit Anfang April registrierte das Landratsamt täglich 800 bis 700 Neuinfizierte mit fallender Tendenz. Ende März wurden täglich noch bis zu 2.000 Neuinfektionen gemeldet.