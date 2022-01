Corona-Ticker Oberfranken: Inzidenzwerte steigen fast überall

16.12 Uhr: Oberfranken mit niedrigster Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Oberfranken liegt bei 234,4 und ist seit gestern um 19,1 Punkte gestiegen. Oberfranken hat damit von allen Regierungsbezirken in Bayern die geringste Inzidenz, teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mit (Stand: Montag, 10.01.22, 08.00 Uhr).

Der bayernweite Durchschnittswert beträgt 322,8 und ist seit gestern um 24,6 Punkte gestiegen. In Oberfranken sind seit Beginn der Pandemie 2.029 Personen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Seit gestern ist kein neuer Todesfall hinzugekommen.

11.40 Uhr: Zusätzlicher Impfstoff für Bayreuth

Der Kreisverband des Bayerischen Rote Kreuzes (BRK) Bayreuth hat ein Sonderkontingent mit mehr als 1.000 Dosen Impfstoff von Biontech erhalten. Der Impfstoff werde ab Montag in den Impfzentren in der Bayreuther Hindenburgstraße und in der Wiesweiherhalle in Pegnitz angeboten, teilte das Landratsamt Bayreuth mit. Möglich seien Erst-, Zweit- oder Boosterimfpungen. Die Aktion läuft bis Freitag. Gebucht werden können die Impftermine online über die Webseite und auch telefonisch von Montag bis Freitag jeweils von 08.00 bis 13.30 Uhr unter der Rufnummer 0921/ 728700 beim Landratsamt. Zur Impfung müssen Ausweis und Impfpass mitgebracht werden.

11.30 Uhr: Impfaktion für Kinder in Marktredwitz

Am Mittwoch startet die Stadt Marktredwitz gemeinsam mit dem Bayerischen Roten Kreuz eine Impfaktion für Kinder. Von 13.00 bis 16.00 Uhr können sich 12 bis 18-Jährige im "MAKkultur-Gebäude" impfen lassen, teilt die Stadt Marktredwitz mit. Verwendet wird dabei der Impfstoff von Biontech. Die Begleitung oder eine formlose Bestätigung eines Erziehungsberechtigten ist notwendig, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die nächsten Termine sind für den 19. Januar und den 26. Januar 2022 geplant.

07.11 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenzen steigen fast überall

In den meisten Städten und Landkreisen in Oberfranken ist der Inzidenzwert angestiegen. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht hat. Laut RKI gibt es dabei nur zwei Ausnahmen: In Stadt und Landkreis Coburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz binnen 24 Stunden gesunken. In der Stadt Coburg fiel der Wert von 198,3 auf 183,6, im Landkreis von 187,1 auf 184,8. In allen anderen Regionen in Oberfranken sind die Werte gestiegen. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz liegt weiterhin in der Stadt Bayreuth vor (349,8), der niedrigste Wert im Landkreis Wunsiedel (123,7).

So hoch sind die Sieben-Tage-Inzidenzen in den Städten und Landkreisen Oberfrankens: Stadt Bamberg 296,1 (Vortag: 289,5), Landkreis Bamberg 267,1 (Vortag: 250,2), Stadt Bayreuth 349,8 (Vortag: 322,8), Landkreis Bayreuth 242,1 (Vortag: 222,8), Stadt Coburg 183,6 (Vortag: 198,3), Landkreis Coburg 184,8 (Vortag: 187,1), Landkreis Forchheim 223,0 (Vortag: 197,3), Stadt Hof 252,4 (Vortag: 210,3), Landkreis Hof 195,7 (Vortag: 166,1), Landkreis Kronach 245,6 (Vortag: 232,1), Landkreis Kulmbach 219,8 (Vortag: 203,0), Landkreis Lichtenfels 232,3 (Vortag: 184,3), Landkreis Wunsiedel: 123,7 (Vortag: 97,3).

Aktuell weist der Landkreis Wunsiedel die drittniedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland auf. Am Vortag war der Landkreis deutschlandweit laut RKI noch am niedrigsten gelegen.