Söder fordert bundesweit strengere Corona-Maßnahmen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert bundeseinheitliche Corona-Maßnahmen nach bayerischem Vorbild. Beim "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen sagte er: "Wir werben massiv dafür, dass wir eine bundesweit einheitliche Regelung brauchen, die eine Bundesnotbremse vorsieht, wie wir sie mal hatten. Wir brauchen einheitliche Regeln für 2G, und zwar über weite Strecken hinweg. Wir brauchen Einreiseverbote aus Südafrika. Wir brauchen eine allgemeine Impfpflicht und müssen überlegen, wo wir alle Kontakte runterfahren können."

"Bayerische Notbremse" als bundesweites Vorbild

Die neue Virusvariante Omikron aus Südafrika und die weiterhin steigenden Infektionszahlen in Deutschland machten dies nötig, so Söder. Er verwies auf die bayerischen Corona-Regeln in Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 1.000, wo bereits jetzt drastische Einschränkungen gelten. Dort gebe es bereits eine Art Lockdown auch für geimpfte Personen, erklärte der CSU-Vorsitzende. "Das ist unsere bayerische Notbremse, sowas bräuchten wir auch in Deutschland", sagte er. Nach Absprache mit den Landräten in den betroffenen Gebieten sollen dort die Maßnahmen wohl auch noch über den 15.12. hinaus gelten.

Kritik am Bund: Länder brauchen Ministerpräsidenten-Treffen

Laut Söder "betteln" die von CDU/CSU geführten Bundesländer täglich darum, dass es möglichst schnell eine Ministerpräsidenten-Konferenz gibt. "Der Bund verweigert das bislang", kritisierte er.

Forderung nach allgemeiner Impfpflicht

Seine Forderung nach einer allgemeinen Corona-Impfpflicht begründete Söder damit, dass diese die "einzige echte Chance" sei, die Pandemie zu besiegen und auch die gesellschaftliche Spaltung zu beenden. "Denn dann ist es mal entschieden", argumentierte er.

Anstieg der Infektionszahlen

Seiner Meinung nach gibt es drei Gründe, warum die Infektionszahlen seit einigen Wochen wieder so enorm ansteigen. Die niedrige Impfquote, die Impfdurchbrüche ("das tut am meisten weh") und die Sorglosigkeit der Bevölkerung, die sich den Sommer über eingestellt hatte.

Folglich gebe es jetzt nur die Möglichkeit, über Impfen und Kontaktbeschränkungen die Verbreitung des Virus wieder einzudämmen. Dass die Infektionszahlen in Bayern aktuell stagnieren, ändere an dieser Einschätzung nichts. "Wir haben ein gewisses Plateau erreicht, trotzdem keine Entwarnung", so Söder.