Corona-News-Ticker Oberbayern: Alkoholverbot funktioniert

Montag, 14. September 2020

8:30 Uhr: Bilanz erstes Wochenende - Neues Alkoholverbot in München funktioniert

An fünf beliebten Plätzen in München darf abhängig von den Ansteckungszahlen nachts kein Alkohol mehr verkauft und getrunken werden. Das Ziel: Die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Die Bilanz nach dem ersten Wochenende mit der neuen Regelung: positiv. Es gab keine Anzeigen, dieses Zwischenergebnis teilte die Münchener Polizei auf Anfrage mit.

Als Hotspot für nächtliche Treffen unter freiem Himmel gilt demnach beispielsweise der Gärtnerplatz, wo es laut Polizei weder am Freitagabend noch am Samstagabend Beanstandungen gab. Auch rund um die Reichenbachbrücke an der Isar oder an der Gerner Brücke am Nymphenburger Kanal verliefen die Nächte ruhig. Lediglich am Wedekindplatz in Schwabing hatte die Polizei am Freitagabend nach 23 Uhr einen Einsatz wegen Ruhestörung, in dessen Zusammenhang auf das Alkoholverbot nach 23 Uhr hingewiesen wurde. Die ca. 30 Feiernden zeigten sich einsichtig und entfernten sich.

7.00 Uhr: Angst vor steigenden Corona-Zahlen in Garmisch-Partenkirchen

Nachdem eine "Superspreaderin" offenbar mehrere Dutzend Menschen in Garmisch-Partenkirchen mit dem Coronavirus angesteckt hat, wird nun befürchtet, dass die Zahlen weiter steigen. Die Sieben-Tage Inzidenz liegt mit dem Stand von Sonntagabend bei 55. Im Laufe des Tages werden die ersten Testergebnisse der Corona-Tests vom Wochenende erwartet.

