Corona-Ticker Oberbayern: 68 Neuinfektionen

Montag, 24. August 2020

15.45 Uhr: Landkreis Ebersberg - 7-Tage-Inzidenz sinkt, Warnwert weiter überschritten

Der Wert der 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner der Coronavirus-Infektionen im Landkreis Ebersberg ist auf 37,99 gesunken (gestern, Sonntag, 23.8.: 40,8). Das hat das Landratsamt Ebersberg bekanntgegeben. Damit liegt der Wert allerdings noch oberhalb des bayerischen Warnwerts von 35. Ab morgen (Dienstag) soll das Gesundheitsamt Unterstützung von der Bundeswehr bekommen. Laut Pressestelle sollen zwei Teams mit je drei Soldaten eingesetzt werden. Am Ende der Woche sollen weitere vier neue Mitarbeiter die Verwaltungsarbeiten unterstützen. Im Fokus der Aufmerksamkeit stehen laut Landratsamt Ebersberg derzeit Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Es werde nun überlegt, bei diesen Personen nach fünf bis sieben Tagen einen zweiten Test zu machen, um eine Infektion auszuschließen.

14.56 Uhr: 68 neue Corona-Infektionen in Oberbayern

Laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) ist die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Oberbayern auf insgesamt 25.061 gestiegen. Das sind 68 Menschen mehr als am Samstag (22.8.), teilte das LGL auf seiner Homepage mit.

In Oberbayern sind insgesamt 1.028 mit dem Virus infizierte Menschen gestorben. Oberbayern ist mit 534,79 Infizierten pro 100.000 Einwohner am stärksten von allen bayerischen Regierungsbezirken betroffen; in der Oberpfalz sind es 511,33 Infizierte/100.000 Einwohner, in Schwaben, dem am wenigsten betroffenen Regierungsbezirk, sind es 256,12 Fälle pro 100.000 Einwohner).

14.02 Uhr: Frühwarnwert in Ingolstadt nicht überschritten

In Sachen Corona-Infektionen ist das Wochenende in Ingolstadt ruhig verlaufen. Die 7-Tage-Inzidenz hat den Frühwarnwert von 35 nicht überschritten, so Ingolstadts Gesundheitsreferent Rupert Ebner im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Laut Gesundheitsamt liegt der Wert bei 32,03. Am Samstag (22.08.20) lag er bei 32,12.

Entspannung sei hier aber noch nicht angesagt, so Ebner. In den kommenden Werktagen bekommt das Gesundheitsamt erfahrungsgemäß noch einmal viele Ergebnisse aus den Laboren - da könnte die Zahl der Neuinfektionen eventuell noch einmal steigen. Insgesamt gebe es in Ingolstadt keinen lokalen Hotspot, sagte der Gesundheitsreferent. Die Neuinfektionen stammten ausschließlich von Reiserückkehrern.

12.54 Uhr: Radfahren statt Oktoberfest: Auf der Münchner Theresienwiese entsteht ein Fahrrad-Übungsplatz

Normalerweise wäre die Theresenwiese längt eine Großbaustelle für das bevorstehende Oktoberfest. Im Corona-Jahr werden auf dem Areal vergleichsweise bescheidene Arbeiten durchgeführt. In dieser Woche zum Beispiel entsteht in der Südhälfte durch entsprechende Markierungen ein Fahrrad-Übungsplatz. Dieser wird öffentlich zugänglich sein und kann kostenlos benutzt werden. Unter anderem wird es dort Raum für Geschicklichkeits- und Balanceübungen geben und ebenso einen Teil, in dem das Verhalten in typischen Gefahrensituationen trainiert werden kann. So können Radler etwa den Schulterblick an einer Kreuzung oder das sichere Queren von Trambahnschienen üben.

Geplant sind auch Workshops, Aktionen und Fahrsicherheitstrainings von verschiedenen Institutionen und unterschiedliche Zielgruppen. "Die stark frequentierten Radrouten über die Theresienwiese werden durch den Übungsplatz nicht berührt und bleiben für den Durchgangsverkehr frei", betont die Stadt München.

10.15 Uhr: Rosenheim überschreitet Corona-Grenzwert und erlässt Beschränkungen

Die Stadt Rosenheim hat am Wochenende den 7-Tage-Grenzwert bei Corona-Infektionen überschritten und reagiert mit strikteren Vorschriften. Der Wert habe am Wochenende kurzzeitig bei 53,7 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner gelegen, teilte die Stadt am Montag mit. Damit ist nicht nur der Frühwarnwert für Bayern von 35 Neuinfektionen überschritten, sondern auch die von Bund und Ländern vereinbarte Schwelle von 50 für verschärfte Beschränkungen des öffentlichen Lebens.

Somit gelten nun in Rosenheim unter anderem stärkere Einschränkungen für private Veranstaltungen und für Gruppen in der Öffentlichkeit. Etwa sind nur noch maximal 50 Menschen bei nicht öffentlichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen erlaubt. Unter freiem Himmel sind 100 Personen zugelassen. In der Öffentlichkeit dürfen sich nur Mitglieder eines Hausstands oder maximal fünf Menschen in Gruppen aufhalten.