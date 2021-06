Corona-Ticker Oberbayern: Mühldorfer Volksfest fällt aus

16.15 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Oberbayern sinkt weiter

Der Corona-Inzidenzwert sinkt in Oberbayern weiter. Laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) erreicht er jetzt einen Wert von 13,5 (Stand 8 Uhr, 16.6.). Gestern lag der Wert noch bei 15,8. Insgesamt sind in Oberbayern seit gestern 106 neue, bestätigte Corona-Infektionen hinzugekommen. Vier Personen sind seit gestern im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Kein Landkreis und keine kreisfreie Stadt in Oberbayern liegt derzeit noch über der Marke von 35.

14.02 Uhr: Landkreis Pfaffenhofen nähert sich 0er Inzidenz

Der Landkreis Pfaffenhofen könnte bald coronafrei sein. Aktuell liegt die 7-Tages-Inzidenz bei 4,7. Bereits seit zwei Tagen sind keine Neuinfektionen dazu gekommen. Aktuell gelten 14 Landkreisbürger als coronapositiv. In der Ilmtalklinik werden derzeit keine Coronaviruspatienten mehr behandelt.

13.07 Uhr: Sonderimpfaktion am Sonntag mit Vakzin von Johnson & Johnson in Altötting

Am kommenden Sonntag (20.06.2021) findet im Impfzentrum des Landkreises Altötting eine Sonderimpfaktion mit dem Vakzin von Johnson & Johnson statt. Das Angebot gilt für alle über 18 Jahren mit Wohnsitz oder Arbeitsort in Altötting. Interessenten können sich ab Samstag 8 Uhr über einen Onlineterminkalender auf der Website des Landratsamtes Altötting anmelden (https://www.lra-aoe.de/news/zweite-sonderimpfaktion-johnson).

Eine Zweitimpfung ist bei dem Wirkstoff nicht notwendig. Das Landratsamt weist darauf hin, dass bei der Sonderimpfaktion ausschließlich der Impfstoff von Johnson & Johnson angeboten werden könne. Die STIKO empfiehlt den Impfstoff erst ab 60 Jahren. Jüngere können ihn nach besonderer individueller Risikoaufklärung jedoch auch erhalten. Diese wird durch die Ärzte im Impfzentrum sichergestellt. Das Angebot gilt für alle über 18 Jahren mit Wohnsitz oder Arbeitsort in Altötting.

12.24 Uhr: Kein Volksfest in Mühldorf - auch nicht als kleine Alternative

In Mühldorf wird es dieses Jahr auch keine Alternative zum großen Volksfest geben. Nachdem das Traditionsvolksfest aufgrund der Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden kann, hatte man im Rathaus gemeinsam mit den Beteiligten nach Alternativen gesucht. Allerdings gibt es keine Genehmigung dafür, da die derzeitige 13. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung keine Veranstaltungen erlaubt. Ohne Ausnahmegenehmigung könne man nicht weiterplanen, bedauert der zuständige Bürgermeister Michael Hetzl.

Zwar findet das Volksfest traditionell erst Ende August statt, aber ein weiteres Abwarten sei nicht möglich, da die Brauereien, der Festwirt und die Schausteller Planungssicherheit bräuchten. Landrat Max Heimerl betonte, dass die Corona-Lage unter Kontrolle sei, aber noch nicht stabil, auch wegen möglicher Virus-Mutanten. Deswegen sei aus jetziger Sicht ein Volksfest nicht zu verantworten.

11.22 Uhr: Museen auf Burg Tittmoning öffnen am 1. Juli, historische Burgtage und Stadtfest abgesagt

Nach Monaten der Schließung wegen der Coronapandemie öffnen das Museum Rupertiwinkl und das Gerbereimuseum in der Burg Tittmoning im Kreis Traunstein am ersten Juli wieder ihre Türen für Besucher. Die historischen Burgtage am 21. und am 22. August und das Stadtfest am letzten Samstag im Juli müssen jedoch abgesagt werden. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Beide Feste, die bereits im vergangenen Jahr ausfielen, sind unter den nach wie vor notwendigen Abstands- und Hygieneregeln nicht durchführbar.

Das Konzert von "Dicht & Ergreifend" und der Auftritt von Gerhard Polt mit den Well-Brüdern werden auf kommendes Jahr verschoben. Alle Tickets behalten jedoch ihre Gültigkeit für den jeweils neuen Termin. Der Burghof wird also in diesem Sommer voraussichtlich erst am 23. Juli wieder zur Bühne, wenn "Reedguard" für die Gäste des Burgcafés ein Genuss-Platzkonzert gibt, und dann wieder am siebten August, wenn die "Salzburger Bläsersolisten" im Rahmen des Musiksommers zwischen Inn und Salzach zur Burghofserenade auftreten. Karten dafür gibt es bei der Tourist Info Tittmoning.

9.05 Uhr: Hygiene- und Abstandsregeln beim Deutschlandspiel der Fußball-EM in München weitgehend eingehalten

Rund um das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft am Dienstagabend in München haben Tausende Fans friedlich gefeiert. Es sei ruhig geblieben, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen. 13.000 Menschen sahen das Spiel live in der Arena, bei dem Frankreich mit 1:0 gewann. Tausende verfolgten die Begegnung zudem auf Fernsehern und Leinwänden in Biergärten - in München sowie anderen Städten Bayerns.

Trotz strenger Hygiene- und Abstandsregeln freuten sich viele über die Möglichkeit, endlich wieder etwas Fußballstimmung mit Gleichgesinnten genießen zu können. Schon Stunden vor dem Anpfiff um 21.00 Uhr war in München einiges los. Fans zogen in Scharen zur EM-Arena. "Das ist einfach großartig, das wieder zu erleben nach anderthalb Jahren. Das Spiel ist fast nebensächlich", sagte ein Düsseldorfer, der mit zwei Freunden, Flagge und Kostüm in Deutschlandfarben angereist war.

Die Polizei beobachtete das Geschehen und achtete auch auf die Einhaltung der Corona-Regeln - in der Münchner Innenstadt ebenso wie vor dem Stadion, wo Beamte der Reiterstaffel unterwegs waren. "Vereinzelte Verstöße gab es, aber nicht mehr", sagte ein Sprecher vor Spielbeginn. "Ein gesitteter Abend ohne größere Vergehen", so das erste Fazit der Polizei kurz vor Spielbeginn. Zudem musste jeder, der in die Fußball-Arena wollte, einen negativen Corona-Test vorweisen.

Die Polizei meldete zunächst nur zwei Zwischenfälle abseits des Platzes, auf dem die Notlandung eines Gleitschirmfliegers von Greenpeace Schlagzeilen machte. In einem Fall wurde verbotenerweise Pyrotechnik in der Innenstadt abgebrannt, in einem anderen wurde ein Mann festgenommen, der im Bereich des Stadions eine Drohne gesteuert hatte. Einen Zusammenhang mit der umstrittenen Greenpeace-Aktion sah die Polizei zunächst nicht.

Besonders feierfreudig waren die Franzosen, die schon am Hauptbahnhof von einer deutsch-französischen Einsatzeinheit der Polizei in Empfang genommen worden waren. "Die Besucher (...) waren angenehm überrascht, freuten sich über die Begrüßung in ihrer Landessprache und baten um Erinnerungsfotos", meldete die Polizei.

Freudig und entspannt war die Stimmung auch in den Biergärten. Schon am Nachmittag hatten sich die ersten Gäste versammelt, auch wenn sie sich an strenge Abstands- und Hygieneregeln halten mussten. Für Paul Daly vom Lokal «Kilians» in München ein Lichtblick nach monatelangen Schließungen. "Das ist wunderbar!" Dass strikte Regeln gelten und er weniger Leute als sonst bewirten kann, nimmt er hin. Seine Gäste sollten sich sicher fühlen.

Mittwoch, 16. Juni

14.15 Uhr: InnKlinikum in Mühldorf am Inn lockert Besuchsregeln

Aufgrund der sinkenden Inzidenzen sind auch im InnKlinikum in Mühldorf am Inn Erleichterungen für Besuche möglich. Sie gelten ab morgen Mittwoch, 16. Juni 2021. Patientinnen und Patienten dürfen schon ab dem ersten Tag des stationären Aufenthalts besucht werden - bislang war das erst nach dem fünften Tag möglich. Weiterhin darf nur eine Person empfangen werden, allerdings jeden Tag eine andere. Die Besuchsdauer wurde von einer halben Stunde auf eine volle Stunde erhöht. Es gilt die 3-G-Regel für Besucherinnen und Besucher, also entweder getestet kommen, geimpft oder genesen, alles mit entsprechender Bescheinigung. Die Klinikleitung bittet darum, den Besuch vorab über die klinikeigene Besuchersoftware anzumelden.