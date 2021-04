Corona-Ticker Oberbayern : München diskutiert über Notbremse

8.10 Uhr: Deutlich über 100 - München diskutiert über Notbremse

Die Corona-Inzidenz in München liegt jetzt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 126,9. Beim gestrigen Wert war es nach einem Datenproblem zu Irritationen gekommen. Die Stadt will "mit den zuständigen Stellen klären, welche Konsequenzen das Datenproblem auf den Zeitpunkt einer Verschärfung der Corona-Regeln bei einem Inzidenz-Wert über 100 ('Notbremse') hat". Wird letztlich der gestrige LGL-Wert einbezogen, liegt die Inzidenz heute den dritten Tag in Folge wieder über 100. Dann müsste am Mittwoch erneut die "Notbremse" gezogen werden. Die Corona-Regeln waren erst am vergangenen Mittwoch gelockert worden.

Montag, 12. April 2021