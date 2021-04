München zieht am Mittwoch wieder Corona-Notbremse

Die bayerische Landeshauptstadt muss erneut die "Notbremse" ziehen. Ab Mittwoch gelten wieder strengere Corona-Regeln. Das hat eine Sprecherin soeben dem Bayerischen Rundfunk bestätigt. Denn die 7-Tage-Inzidenz wurde jetzt an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten. Das war wegen einer Datenpanne zunächst unklar gewesen.

Höhere LGL-Zahlen von Sonntag ausschlaggebend

Laut Stadtverwaltung hat es ein Datenproblem zwischen LGL und RKI gegeben: Das Robert Koch-Institut (RKI), dessen Veröffentlichungen normalerweise ausschlaggebend für die Corona-Maßnahmen sind, hatte am Sonntag nur den 7-Tage-Wert 94,4 gemeldet. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bezifferte ihn dagegen auf 116,4. Inzwischen wurde aber entschieden, dass in diesem Fall für den Sonntag der LGL-Wert herangezogen wird. Somit hat München drei aufeinander folgende Tage über 100 erreicht.

Neu: Terminshopping mit Negativtest möglich

Ab kommenden Mittwoch gilt nun zum Beispiel wieder eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis fünf Uhr. Auch darf man sich nur noch mit einer einzigen Person eines anderen Haushalts treffen. Das Terminshopping ("Click and Meet") ist aber weiterhin möglich - aber nur mit negativem Corona-Test. Diese Regelung hatte der Freistaat in der vergangenen Woche beschlossen. Bislang war ab einer Inzidenz von 100 nur die Abholung an der Ladentür ("Click an Collect") möglich. Die Lockerung für den Einzelhandel könnte aber über die geplante Novelle des Bundesinfektionsschutzgesetzes bald wieder kassiert werden.

Die Stadt München weist aber vorsorglich daraufhin: "Für alle Läden, die inzidenzunabhängig geöffnet sind wie beispielsweise Nahrungsmittelläden und Drogerien, sind weder Termin noch Test nötig." Auch Friseure und nicht-medizinische Fuß-, Hand-, Nagel- und Gesichtspflegestudios bleiben geöffnet.

Theater und Zoos schließen, Mannschaftssport untersagt

Kultur- und Freizeiteinrichtungen werden ab Mittwoch wieder geschlossen. "Das gilt auch wieder für Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten. Büchereien, Archive und Bibliotheken können mit Hygienekonzept und Kundenzahlbegrenzung weiter geöffnet bleiben," teilt die Stadt mit.

An Musikschulen ist Instrumental- und Gesangsunterricht in Präsenzform nicht mehr erlaubt. Der Vereinssport leidet erneut, denn: "Unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen ist nur kontaktfreier Sport erlaubt, die Ausübung von Mannschaftssport ist untersagt."

Schulen und Kitas bleiben zumindest diese Woche offen

Für die Schulen bleibt in der ganzen Woche aber der Inzidenzwert vom vergangenen Freitag ausschlaggebend, der knapp unter 100 geblieben war (95,5). Damit wäre in den Münchner Schulen Präsenzunterricht möglich, sofern die Räumlichkeiten es erlauben, dass durchgehend ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Ansonsten ist Wechselunterricht angesagt, was in der Praxis auch in den allermeisten Schulen gilt. Voraussetzung für die persönliche Teilnahme am Unterricht sind zwei Coronatests pro Woche.

Auch für die Kitas gilt der Freitag der Vorwoche als Stichtag. Die nächste Entscheidung steht somit am 16. April an. Sollte dann der Inzidenzwert weiter über 100 liegen, ist ab Montag wieder nur Notbetreuung möglich.