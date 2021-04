Corona-Ticker Oberbayern: Lockerungen im Landkreis Starnberg

16.55 Uhr: Niedrigster Inzidenzwert in Bad Tölz

Die meisten Neuinfektionen (+721) hat das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) für den Regierungsbezirk Oberbayern registriert. Der Regierungsbezirk ist jedoch gleichzeitig mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 96,82 erneut der einzige Bezirk im Freistaat, bei dem der Inzidenzwert unter 100 liegt. Den niedrigsten Inzidenzwert nennt das LGL heute mit 54,72 für Bad Tölz. Unter 100 liegen weiter auch die Landkreise Weilheim-Schongau (93,74) Berchtesgadener Land (92,51), Landsberg am Lech (91,44), Miesbach (81,99), Rosenheim (80,74), Ebersberg (73,79), der Landkreis München mit 81,6 und die Stadt München (82,74) sowie der Landkreis Starnberg (68,05). Über 100 liegen die Landkreise Traunstein (157,34), Neuburg/Schrobenhausen (139,77), Mühldorf am Inn (138,95), Eichstätt (133,95), Pfaffenhofen (133,36) Dachau (122,66), Erding (110.72) und die Stadt Rosenheim (102,28). Seit gestern sind 14 Menschen an oder mit Corona verstorben in Oberbayern.

11.55 Uhr: Schilder zur Maskenpflicht in Germering gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht vom 1. auf den 2. April in Germering 40 Maskenpflichtschilder gestohlen. Die Schilder waren erst kurz zuvor auf Anordnung des Landratsamtes Fürstenfeldbruck in der Innenstadt aufgestellt worden. Der Diebstahl hatte Folgen für eine nicht angemeldete Demonstration am Ostermontag. Acht Frauen versammelten sich in der Innenstadt, um mit selbstgemachten Plakaten gegen die in Kürze vorgesehenen Coronatests an Schulen zu protestieren. Die Teilnehmerinnen trugen dabei keine Maske. Weil die Hinweisschilder zur Maskenpflicht gestohlen waren, schickte die Polizei die Frauen nach Hause, ohne sie wegen des Maskenverstoßes anzuzeigen.

11:35 Uhr: Intensivbetten werden langsam knapper

In neun oberbayerischen Landkreisen bzw. kreisfreien Städten (von insgesamt 23) gibt es derzeit weniger als 10 Prozent freie Intensivbetten. Das geht aus aktuellen Daten des DIVI Intensivregisters hervor. Der Anteil der Covid-Patienten auf den Intensivstation der oberbayerischen Kliniken erreicht derzeit höchstens 25 Prozent, nämlich in der Stadt Ingolstadt. Dort sind 16 Prozent der Betten frei. In der Stadt Rosenheim (25% Covid-Patienten auf der Intensivstation) sind 9 Prozent der Intensivbetten frei (3 von 31), im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen (25% Covid-Patienten-Anteil) sind 4 Prozent der Intensivbetten frei (1 von 24). Im Landkreis Traunstein liegt die Zahl der freien Intensivbetten ebenfalls unter 10 Prozent. Der Pressesprecher des Klinikums Traunstein, Ralf Reuter, sagte dem BR, das sei eine ganz normale Auslastung für ein Klinikum mit diesem Einzugsbereich. Die Zahl der Covid-Patienten auf der Intensivstation sei mit 16 Prozent im Vergleich zu den vorangegangenen Corona-Wellen nicht ungewöhnlich hoch, man behandle vor allem die üblichen Intensivpatienten. Sollte der Anteil der Covid-Patienten steigen, sei man vorbereitet. Man werde dann wieder weniger dringliche OPs, die einen Aufenthalt auf der Intensivstation benötigen, verschieben. "Das hat schon bei der ersten und zweiten Welle gut geklappt", sagte Reuter. Außerdem könne man weitere Intensiv- und Beatmungsstationen einrichten und stehe im Austausch mit den Verbundkliniken und Kliniken in anderen Landkreisen.

10.00 Uhr: Rege Nachfrage bei Schnellteststation in Traunreut

Der Ansturm auf die kommunale Schnellteststation in Traunreut, die seit Karfreitag in Betrieb ist, ist groß. Nach Angaben der privaten Betreiberfirma haben sich am verlängerten Osterwochenende mehr als 500 Personen testen lassen. Freiwillige können sich auf der Website des Landratsamts für einen kostenlosen Schnelltest registrieren. Nur in in Ausnahmefällen, wenn kein Internetzugang vorhanden sei, könne die Registrierung vor Ort erfolgen, so die Information auf der Homepage des Landratsamts. Die vorläufigen Betriebszeiten sind von Montag bis Samstag von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr

9.50 Uhr: Corona-Inzidenz in München weiter gesunken

Die Corona-Inzidenz ist in München erneut gesunken und liegt den fünften Tag in Folge unter 100 - laut Robert-Koch-Institut aktuell bei 82,8 (gestern: 85,4). Seit heute können die Läden auch wieder Terminshopping ("Click & Meet") anbieten. Museen, Galerien, den Botanischen Garten und den Tierpark Hellabrunn kann man mit Termin ebenfalls besuchen. Die nächtliche Ausgangssperre ist aufgehoben, und es können sich wieder bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten treffen.

Was in München ab heute gilt - lesen Sie hier.

Mittwoch, 7. April 2021