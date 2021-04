Corona-Ticker Oberbayern: "Vereinzelt" Verstöße am Wochenende

9.50 Uhr: Inzidenz in München sinkt weiter

Die Corona-Inzidenz ist in München deutlich nach unten gegangen. Laut Robert-Koch-Institut liegt der Wert jetzt bei 85,4 (gestern: 96,1). Allerdings weist das RKI auch ausdrücklich darauf hin, dass sich über das Osterwochenende womöglich weniger Menschen testen ließen und zudem Daten wohl teilweise zeitverzögert an das Institut weitergeleitet würden. Nachdem der Inzidenz-Wert aber gestern zum dritten Mal unter 100 lag, werden die Corona-Regeln ab morgen (Mittwoch) wieder etwas gelockert. Das bedeutet zum Beispiel, dass die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben wird, private Treffen mit bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten möglich sind und Läden wieder Terminshopping ("Click & Meet") anbieten können. Für Kitas ändert sich dagegen nichts - dort gibt es weiter nur Notbetreuung. Wie die Regelung in den Schulen nach den Osterferien aussieht, hängt von der Inzidenzeinstufung am Freitag ab.

Details zu den Lockerung in München finden sie hier.

7.10 Uhr: Nur "vereinzelt" Verstöße am Osterwochenende

Die Polizei im südöstlichen Oberbayern zieht eine durchaus positive Bilanz des langen Osterwochenendes. Nur "vereinzelt" seien Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz geahndet worden. In zehn Fällen mussten die Beamten Hinweisen auf größere Menschenansammlungen oder Privatfeiern nachgehen. Dabei haben die Polizisten die Personalien von Dutzenden Personen aufgenommen und sie bei den zuständigen Landratsämter angezeigt, wegen des Verdachts, gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen zu haben.

In Königsdorf bei Bad Tölz mußten Beamte am Donnerstag eine Feier mit 18 Gästen in einem Hotel auflösen, in Bad Tölz eine Party in einem Parkhaus und am Sportplatz Badylon in Freilassing. Nahe der Seinsalm bei Mittenwald und im Isartal wurden die Personalien von insgesamt zwei Dutzend Wohnmobilcampern aufgenommen.

Zudem löste die Polizei Wolfratshausen am Sonntagnachmittag eine kleine Grillfeier in den Isarauen auf - nicht weil gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen wurde, sondern gegen das Naturschutzgesetz. Einen 43-Jährigen erwartet jetzt zudem ein Strafverfahren, weil er Polizisten angegriffen und beleidigt hat. Er hatte versucht, einen Stein auf die kontrollierenden Beamten zu schleudern. Gemeinsam mit einem zweiten Mann war dem laut Polizei stark Angetrunkenen die Flucht gelungen. Erst in Waldram wurde er von mehreren Streifen angehalten und überwältigt. Die Polizisten setzten Pfefferspray und Schlagstöcke ein.

Dienstag, 6.4.2021