Corona-Ticker Oberbayern: München ändert Impfmanagement

18.15 Uhr: Landkreis München gründet Corona-Nothilfefonds

Die Corona-Pandemie bringt viele Menschen in eine schwierige finanzielle Lage, es gibt für sie aber kein Hilfsprogramm. Der Landkreis München hat deshalb mit Wohlfahrtsverbänden und Nachbarschaftshilfen eine Corona-Nothilfefonds ins Leben gerufen, der schnell und unbürokratisch helfen soll, zum Beispiel wenn die Waschmaschine kaputt geht und eine Reparatur unerschwinglich ist oder das Notebook fürs Homeschooling unbezahlbar ist.

Betroffene im Landkreis München können sich in solchen Fällen jetzt zum Beispiel an die Nachbarschaftshilfe in ihrem Ort oder eine Beratungsstelle der Wohlfahrtsverbände wenden. Diese prüfen das Anliegen und zahlen dann einen Zuschuss aus. Dafür, dass der Fonds entsprechend gefüllt ist, sollen Privatpersonen, Unternehmen oder auch Gemeinden sorgen, indem sie Spenden einzahlen. Kommt mehr Geld zusammen als für coronabedingt bedürftige Menschen gebraucht wird, sollen auch andere, die in Not geraten sind, Zuschüsse aus dem Fonds bekommen.

15.15 Uhr: Zweitniedrigster Inzidenzwert der Bezirke in Bayern

Der 7-Tages-Inzidenzwert für Oberbayern liegt derzeit bei 112, nur Unterfranken hat mit 95 einen niedrigeren Wert. Das meldet das Landesamt für Gesundheit (LGL). Sämtliche Landkreise bzw Städte in Oberbayern liegen über 50 und unter 200. Den höchsten Wert verzeichnet der Landkreis Dachau mit 190. Die niedrigsten Werte haben die Landkreise Ebersberg und Landsberg (81.4).

14.14 Uhr: Münchner Krisenstab sagt Auer Maidult ab

Die traditionelle Auer Maidult wird wegen Corona definitiv abgesagt. Das hat der städtische Krisenstab beschlossen. Eigentlich gab es schon Überlegungen, die Veranstaltung wie die Kirchweihdult mit einem coronatauglichen Hygienekonzept stattfinden zu lassen. "Aber die aktuelle pandemische Lage lässt dies nicht zu", bedauert Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU). Jetzt hoffen die Marktkaufleute und Schausteller, dass wenigstens die Jakobidult vom 24. Juli bis 1. August sowie die Kirchweihdult im Oktober wieder wie gewohnt durchgeführt werden können.

14.10 Uhr: Münchner OB für Schüler-Selbsttests daheim

Die Münchner Schüler sollen die Corona-Selbsttests, die nach den Osterferien durchgeführt werden sollen, auch zuhause machen können. Das fordert Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in einem Schreiben an Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Tests daheim seien schon aus infektiologischen Gründen vorzuziehen, da die Schüler im Fall eines positiven Testergebnisses gar nicht erst in die Schule fahren würden, so der OB. Die Kontakte auf dem Weg zur Schule oder in der Schule könnten so ausgeschlossen werden. Außerdem könne so nach einem positiven Befund eine mögliche Stigmatisierung des Kindes verhindert werden, stellt Reiter weiter fest. Auch stellten die regelmäßigen Schultests auch für die Lehrkräfte eine zusätzliche Belastung und Verantwortung dar.

9.40 Uhr: Kreis Erding bewirbt sich als Modellregion für kontrollierte Öffnungen

Auch der Landkreis Erding will sich als Modellregion für kontrollierte Öffnungsschritte in Corona-Zeiten bewerben. Das bayernweite Pilotprojekt soll zum 12. April starten. "Ich glaube, dass das der richtige Weg ist", sagt Landrat Martin Bayerstorfer (CSU); „Mit den mittlerweile zahlreichen Testangeboten, gerade auch den Schnelltests, und der zunehmenden Zahl an Geimpften sind wir jetzt in einer guten Ausgangslage, um zu prüfen, wie sich Öffnungen in Kombination damit auf das Infektionsgeschehen auswirken.“ Mit Ballungsräumen in Erding und Dorfen, dem Flughafen sowie gleichzeitig seinen ländlichen Regionen bietee der Landkreis hervorragende Strukturen, um sowohl in städtischen als auch ländlichen Gebieten die Auswirkungen von Öffnungen mit verstärkten Tests sehen zu können.