Corona-Ticker Oberbayern: Junggesellinen-Abschied - 38 Anzeigen

18:45 Uhr Junggesellinen-Abschied - 38 Anzeigen

Die Münchner Polizei hat am vergangenen Wochenende eine Vielzahl von Verstößen gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordung festgestellt. Laut Präsidium fanden zwischen Freitagabend und heute Früh mehr als 4000 Kontrollen statt, dabei wurden 479 Verstöße festgestellt. So beendete die Polizei in der Nacht auf Sonntag im Stadtteil Neuperlach einen Junggesellinnen-Abschied. In der Wohnung hielten sich 36 feiernde Frauen und zwei Männer auf. Sie alle wurden angezeigt (= 9500 Euro Bußgelder).

18:40 Uhr: KiTa in Bad Aibling - kein Anlaß zur Schließung

Der Corona-Ausbruch in einer KiTa in Bad Aibling, der unter anderem in den sozialen Netzwerken für Diskussionen sorgt, geht auf einen einzigen Fall zurück und ist laut Landratsamt Rosenheim unter Kontrolle. Während der Notbetreuung war Mitte Februar die erste Person positiv auf Corona getestet worden, so ein Sprecher des Landratsamtes auf BR-Anfrage. Alle Kinder und Erzieherinnen, die damals in der Notbetreuung waren, sind daraufhin sofort in Quarantäne gegangen. Alle Kontaktpersonen wurden ermittelt und ebenfalls in Quarantäne geschickt. Die weiteren Fälle positiver Tests, insgesamt elf, gehen auf den einen ursprünglichen Fall zurück und sind durch Nachtestungen während der Quarantäne nach und nach aufgekommen. Das Landratsamt sieht keinen Anlass, die Einrichtung zu schließen. Alle Kinder und Erzieherinnen, die derzeit im regulären Betrieb die KiTa besuchen, hätten keinerlei Kontakt zum ersten positiven Fall gehabt. Die positiv Getesteten befinden sich weiterhin in Quarantäne.

14:20 Uhr: Britische Virusvariante in Reichling: Kindergarten geschlossen

In Reichling wurde bei acht weiteren Personen die britische Virusvariante bestätigt. Das meldete das Landratsamt Landsberg am Lech. Nach umfangreichen Reihentestungen wurden insgesamt fünf Kindergartenkinder aus verschiedenen Gruppen und 20 Erwachsenen aus Reichling positiv auf Corona getestet. Ausschlaggebend war eine bestätigte Virusvariante im Umfeld des Kindergartens und ein infiziertes Kindergartenkind. Eine Kindergartengruppe wurde daraufhin geschlossen. Das Gesundheitsamt in Landsberg hat nun angeordnet, dass der ganze Kindergarten in Reichling bis 10.03. geschlossen bleibt. Alle Bewohner in Reichling sind dazu angehalten, sich freiwillig in Penzing testen zu lassen. Das Testzentrum sei auf einen größeren Andrang vorbereitet.

8:40 Uhr Corona-Inzidenz steigt in München

Die Corona-Inzidenz in München geht wieder weiter nach oben. Aktuell meldet das Robert-Koch-Institut einen Wert von 39,8 (gestern 36,5). Das entspricht der Anzahl der für die vergangenen sieben Tage neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. In der vorvergangenen Woche war der Wert bis auf 28,5 zurückgegangen, dann aber wieder gestiegen.

Montag, 1. März