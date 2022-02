Corona-Ticker Oberbayern: Impfen in Tram und Bus

9.45 Uhr: Impfbus wieder in Freising unterwegs

Bei den Corona-Impfungen setzt der Landkreis Freising nun wieder verstärkt auf mobile Aktionen: Ab Dienstag (15.2.) ist der Impfbus wieder unterwegs. Erste Stationen sind Hörtertshausen am Vormittag und Mauern am Nachmittag. Mittwoch Nachmittag geht es dann nach Moosburg zur Schäfflerhalle. Termine müssen nicht gebucht werden. Allerdings wird empfohlen, sich vorab im Online-Portal "Impfzentren.bayern" zu registrieren.

Mit der Aktion wolle man den Impfstoff nun wieder "zu den Menschen" bringen, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Zuletzt war die Zahl der Impfungen auch im Landkreis Freising immer weiter zurückgegangen und die Kapazität im Impfzentrum war deshalb reduziert worden.

7.05 Uhr: Impf-Tram in München

In München wird heute (Montag, zehn Uhr) eine Impf-Tram der Öffentlichkeit vorgestellt. Damit sollen noch mehr Menschen zu Corona-Impfungen motiviert werden. Momentan sind 70 Prozent der Erwachsenen in der bayerischen Landeshauptstadt mindestens zwei Mal geimpft. Die Impfquote stagniert damit schon länger weitgehend. Nun holt die Stadt bei der Werbung für die Spritze prominente Unterstützung ins Boot respektive in die Tram: Oliver Kahn, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München kommt zur Jungfernfahrt, die am Vormittag an der Haltestelle Wettersteinplatz startet. Die ersten Impfungen führt ebenfalls ein Vertreter des Vereins durch: Mannschaftsarzt Roland Schmidt setzt die Spritzen.

Künftig steht die Impf-Tram dann jeden Tag von 10.30 bis 17.30 Uhr an einem anderen Standort der Stadt für Impfwillige bereit. Die Stationen kann man über die Homepage der Stadt erfahren.

Montag, 14.2.2022