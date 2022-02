Corona-Ticker Oberbayern: Corona-Spaziergänge untersagt

Mittwoch, 09.02.2022

17.27 Uhr: Allgemeinverfügung: München untersagt heutige "Corona-Spaziergänge"

Die Landeshauptstadt München untersagt auch heute wieder per Allgemeinverfügung im gesamten Stadtgebiet alle stationären oder sich fortbewegenden und nicht angemeldeten Demos im Zusammenhang mit den sogenannten "Corona-Spaziergängen".

Die Allgemeinverfügung diene dazu, "einem Wildwuchs an in keiner Weise vertretbaren Demos mit zum Teil gewaltbereiten Teilnehmenden vorzubeugen, bei denen weder Mindestabstände eingehalten noch Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden", so die Stadt München. Wer an einer nicht fristgerecht angemeldeten oder nicht auflagenkonformen Demo teilnimmt, dem kann ein Bußgeld bis zu 3.000 Euro verhängt werden, teilte die Stadt weiter mit.

17.16 Uhr: Münchens OB Dieter Reiter positiv auf Corona getestet

Oberbürgermeister Dieter Reiter wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Das bestätigte ein heute Nachmittag nach positivem Schnelltest durchgeführter PCR-Test. Laut einem Sprecher der Stadt München hat der Oberbürgermeister keine nennenswerten Symptome und wird während der Quarantäne von zu Hause aus arbeiten. Seine Frau Petra wurde ebenfalls positiv getestet und befindet sich zeitgleich in Isolation, teilte die Stadt München weiter mit.

https://www.br.de/nachrichten/bayern/muenchner-oberbuergermeister-dieter-reiter-positiv-auf-corona-getestet,SwxNr2p

Dienstag, 08.02.2022

17.12 Uhr: Starnberg schafft regionalen Pflegepool

Der Landkreis Starnberg richtet jetzt seinen eigenen regionalen Pflegepool ein, um schneller auf coronabedingte Personalprobleme in entsprechenden Einrichtungen reagieren zu können. Gesucht werden dafür Personen, die früher in der Pflege tätig waren und nun dort helfen möchten. „Wir freuen uns über jegliche Unterstützung - seien es einzelne Schichten oder Tage, in Teilzeit oder gern auch als Wiedereinstieg in den Pflegeberuf", sagt Roland Schwankhart, Pflegeleiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz. Wer sich in die Pflegedatenbank eintragen möchte, kann das auf der Homepage des Landratsamtes tun und wird dann im Bedarfsfall gefragt, ob er oder sie spontan und kurzfristig Zeit hat. "Es muss auch niemand Angst haben, hier lange gebunden zu sein", versichert Schwankhart: "Wir sprechen von maximal zwei bis drei Wochen oder auch nur ein paar Tagen, bis die Mitarbeiter wieder gesund und einsatzfähig sind.“

15.50 Uhr: Corona: Viele Freisinge Pflegeheime betroffen

Im Landkreis Freising sind mittlerweile auch wieder viele Pflegeheime und Asylbewerberunterkünfte von Corona betroffen. So gibt es derzeit 81 Corona-positive Personen, die in 18 verschiedenen Asylbewerberunterkünften wohnen. Mehr als 200 Bewohner sind als Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Senioren- und Behindertenheime im Landkreis melden aktuell 71 infizierte Bewohner und 78 infizierte Mitarbeitende. "Sehr erfreulich ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass fast alle betroffenen Bewohner ohne oder mit leichten Symptomen durch die Infektion kommen", stellt das Landratsamt fest. Für Landrat Helmut Petz (Freie Wähler) zeigt das, "dass unsere Impfstrategie aufgeht“.

6.02 Uhr: Polizei stellt Leiter unangemeldeter Corona-Demonstration in Landsberg fest

Bei Protesten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen in Landsberg am Lech hat die Polizei nach eigenen Angaben einen Leiter der nicht angemeldeten Versammlung festgestellt. In kleineren Gruppen waren am frühen Abend laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord erneut Menschen durch Landsberg gezogen. Auf dem Hauptplatz fand eine angemeldete Gegendemonstration statt.

Der mutmaßliche Versammlungsleiter habe „erkennbar“ auf die Demonstranten eingewirkt und die Protestzüge etwa zu „Richtungsänderungen“ animiert. Als Ordnungswidrigkeit werde die Leitung der nicht angemeldeten Versammlung nun der zuständigen Behörde, dem Landratsamt Landsberg, zur weiteren Bearbeitung übergeben, so der Sprecher weiter.

Bei dem mutmaßlichen Versammlungsleiter handelt es sich nach BR-Informationen um einen Arzt aus Kaufering, gegen den unter anderem bereits im Zusammenhang mit der Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse zur Befreiung von der Maskenpflicht, sogenannter Masken-Atteste, ermittelt wurde.

Ansonsten seien beide Versammlungen in Landsberg ohne „sicherheitsrelevante“ Vorfälle weitestgehend friedlich verlaufen, sagte der Polizeisprecher. Allein vier Personen aus der Gruppe der nicht angemeldeten Demonstration von Maßnahmen-Kritikern habe man „mit der flachen Hand auf der Brust“ davon abhalten müssen, den Gegendemonstranten zu nahe zu kommen.

Außerdem gab es demnach zahlreiche Verstöße gegen die Maskenpflicht bei nicht angemeldeten Versammlungen zu beanstanden, welche vom Landratsamt im Vorfeld der Demonstration per Allgemeinverfügung verhängt worden war. Die Beamten hätten dies mit umfangreichen Videoaufnahmen dokumentiert.

Montag, 07.02.2022

10.23 Uhr: ÖPNV-Einschränkungen wegen Omikron im Lkr. Ebersberg

Die Folgen der Omikron-Welle sind im Landkreis Ebersberg auch weiterhin beim ÖPNV spürbar: Weil viel Personal krank oder in Quarantäne ist, gelten für die MVV-Regionalbuslinien 452 und 459 Ersatzfahrpläne. Die Schülerfahrten auf den Linien 465 und 466 sind reduziert. Die Regelungen gelten "bis mindestens" Freitag, wie das Landratsamt Ebersberg mitteilt.

9.30 Uhr: Nachmeldungen: Höchste Inzidenz im Landkreis Fürstenfeldbruck

Den bundesweiten höchsten Inzidenzwert hat erneut der Landkreis Fürstenfeldbruck mit rund 4.084. Grund waren massive Nachmeldungen in den vergangenen Tagen. Auch am Sonntag wurde nachgemeldet, nämlich 810 Fälle, datiert auf den fünften Februar. Das Landratsamt hatte am Freitag erläutert, in den vorangegangenen Tagen seien Tausende Fälle in der Meldesoftware "hängengeblieben". Wie T-Online schreibt, meldete sich angesichts der extremen Zahlen Landrat Thomas Karmasin (CSU) auf Facebook zu Wort und erläuterte, die Zahlen gingen auf einen technischen Fehler und nicht auf eine Infektionswelle zurück. "Wir waren vorher nicht besonders gut und sind jetzt nicht besonders schlecht, sondern wir liegen im Trend des Münchner Umlands." Wichtig sei, dass die Klinik derzeit nicht überlastet sei. Inzwischen ist klar, dass die Zahl der Covid-Intensivpatienten in Bayerns Kliniken angestiegen ist. Sie liegt aber weiterhin deutlich unter dem bisherigen Höchststand. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag am 6.02.22 bei 5,4. Auch Ingolstadt hat einen vergleichsweise hohen Inzidenzwert. Heute meldete das RKI eine 7-Tage-Inzidenz von 2.548.