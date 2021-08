Corona-Ticker Oberbayern: Sozialpreis für Rosenheimer Klinik

16.05 Uhr: Impfaktion im Pfarrsaal des Münchner Doms

Der Pfarrsaal des Münchner Doms wird am 13.8. und 14.8. vorübergehend zum Impfzentrum umwidmet. Die Impfaktion erfolgt in Zusammenarbeit mit dem mobilen Impfteam des Münchner Impfzentrums und einer in der Nähe gelegenen Arztpraxis. Menschen in schwierigen Lebenssituationen, Obdachlose oder auch Migrantinnen und Migranten werden über das Angebot. Die Impfungen gegen SARS-CoV-2 werden am Freitag von 13 Uhr bis 17 Uhr und am Samstag von 10 Uhr bis 17 Uhr angeboten. Eine Anmeldung vorab ist nicht notwendig. Falls vorhanden, sollte ein Impfausweis mitgebracht werden.

15.53 Uhr: Rosenheimer Sozialpreis für das Ärzte- und Pflegeteam der Covid-Stationen des RoMed Klinikums

Das Ärzte- und Pflegeteam der Covid-Stationen des RoMed Klinikums Rosenheim haben den Sozialpreis 2021 der Kultur- und Sozialstiftung des ehemaligen Rosenheimer Oberbürgermeisters Michael Stöcker erhalten. Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert. Der Sozialpreis wurde außerplanmäßig verliehen. Dem Stiftungsrat sei es in Anbetracht der aktuellen Situation ein Anliegen, damit den aufopferungsvollen und vorbildlichen Einsatz des medizinischen Personals öffentlich zu würdigen, heißt es zur Begründung. Den Sozialpreis nahm stellvertretend die Leiterin der internistischen Intensivstation, Katharina Lenherr, entgegen. Die Bewältigung der Pandemie bedeute für die Mitarbeiter eine erhebliche Kraftanstrengung, sagte sie bei der Preisverleihung laut einer Pressemitteilung der Stadt Rosenheim. Mit dem Preisgeld soll es nun eine Veranstaltung für die Mitarbeiter geben.

09.56 Uhr: Impfmobil des Landkreises Altötting zum ersten Mal im Einsatz bei Fußballspiel in Reischach

Am Mittwoch (11.08.) ist das Impfmobil des Landkreises Altötting zum ersten Mal am Sportplatz in Reischach im Einsatz. Wie das Landratsamt Altötting mitteilt, soll das Impfmobil im Rahmen eines Fußballspiels des TSV Reischach zum ersten Mal zum Einsatz kommen. Verwendet wird ein Rettungswagen des BRK. Interessierte können sich ohne Anmeldung zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr am Sportplatz in Reischach mit Biontech oder Johnson & Johnson impfen lassen. Es sind Erst- und Zweitimpfungen möglich. Die Aktion soll laut Landratsamt die ins Stocken geratene Impfkampagne wieder mehr in Schwung bringen.

Dienstag, 10.08.2021

05.00 Uhr: Landesamt für Gesundheit: EM-Spiele in München waren kein Infektionsherd

Die vier Spiele der Fußball-Europameisterschaft in München haben laut Gesundheitsministerium "keinen nennenswerten Beitrag zum Infektionsgeschehen im Freistaat" geleistet: 5 Corona-Infektionen im Zusammenhang mit dem Besuch eines EM-Spiels in München seien dem Landesamt für Gesundheit (LGL) gemeldet worden. Mit Public-Viewing-Veranstaltungen rund um die Spieltage würden bayernweit 18 Corona-Fälle in Verbindung gebracht, sagte ein Ministeriumssprecher. Außerdem seien fünf Besucher eines EM-Spiels im Ausland anschließend positiv getestet worden.

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) kritisierte, bei der Masken-Disziplin "gab es leider bei vielen Fans noch Luft nach oben". Auch wenn die wissenschaftliche Überwachung zeige, dass dieses sportliche Großereignis im Sommer "zu keinem relevanten Anstieg der Corona-Infektionszahlen beigetragen hat, bin ich der Auffassung, dass nach wie vor das Motto "Umsicht und Vorsicht" gelten muss", sagte er und mahnte: "Wir brauchen gerade im Herbst die strikte Einhaltung der Hygienekonzepte, wenn sich die Rahmenbedingungen durch möglicherweise steigende Fallzahlen, neue Virusvarianten und den vermehrten Aufenthalt in geschlossenen Räumen wieder ändern!"

Sonntag, 08.08.2021

12.36 Uhr: Landkreis Garmisch-Partenkirchen unter Inzidenz von 5

Der Landkreis Berchtesgadener Land bleibt auch den vierten Tag in Folge unter dem Inzidenzwert von 50. Laut RKI erreicht der Landkreis einen Wert von 47,2 (7.8.21, 3:14 Uhr). Alle übrigen Landkreise und kreisfreien Städte in Oberbayern unterschreiten weiterhin den Inzidenzwert von 25. Die Landeshauptstadt München kommt auf einen Wert von 22,7, Ingolstadt auf 17,5, Rosenheim auf 6,3. Den niedrigsten Inzidenzwert in Oberbayern erreicht der Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit 4,5 Neuinfektion in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Samstag, 7.8.2021

15.40 Uhr: Berchtesgadener Land bleibt unter 50

Der Inzidenzwert im Landkreis Berchtesgadener Land ist laut LGL weiter gesunken und erreicht jetzt einen Wert von 41,54 (6.8.21, 8:00 Uhr) - damit liegt die Inzidenz den dritten Tag in Folge unter dem Inzidenzwert von 50. Alle anderen Landkreise und kreisfreien Städte in Oberbayern liegen laut LGL unter dem Inzidenzwert von 25. Den niedrigsten Wert hat der Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit 5,65 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern.

Der Bezirk Oberbayern hat laut LGL einen Inzidenzwert von 17,43 und hat damit weiterhin den höchsten Wert unter allen Bezirken im Freistaat. Seit gestern gab es laut LGL 146 Neuinfektionen in Oberbayern und einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus.

Freitag, 06.08.2021

15.10 Uhr: 147 Neuinfektionen seit gestern in Oberbayern

Den zweiten Tag in Folge ist der Inzidenzwert im Landkreis Berchtesgadener Land unter 50 geblieben und liegt laut LGL nun bei 46,26. Der zweite Landkreis über der Inzidenz von 25 in Oberbayern ist der Landkreis Weilheim-Schongau mit einem Wert von 26,57. Alle anderen Landkreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk liegen unter 25. Den niedrigsten Inzidenzwert hat der Landkreis Mühldorf mit 5,38.

Oberbayern insgesamt hat laut LGL einen Inzidenzwert von 17,17 - das ist weiterhin der höchste Wert unten den bayerischen Bezirken. Seit gestern hat es laut LGL in Oberbayern 147 Neuinfektionen gegeben und zwei Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus.

10.51 Uhr: Sonderimpfaktionen in Tutzing, Herrsching und Pöcking

Die mobilen Teams des BRK-Impfzentrums im Landkreis Starnberg sind weiter auf Tour. Wie das Landratsamt mitteilt, stehen am kommenden Wochenende zwei Sonderimpfaktionen insbesondere auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren an. Am Samstag, 7. August, macht das mobile Impfteam von 10 bis 15 Uhr Station beim TSV Tutzing. Am Sonntag, 8. August, steht ein Impftag im Impfzentrum in Herrsching von 10 bis 12 und 13 bis 16 Uhr auf dem Programm. An beiden Tagen ist jeweils auch ein Kinderarzt vor Ort. Am Freitag, 13. August, wird dann im Beccult in Pöcking von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr geimpft. Eine Terminvereinbarung ist jeweils nicht erforderlich.

Nach Angaben des Landratsamtes stehen alle Impfstoffe zur Verfügung. Für Kinder- und Jugendliche wird der Impfstoff von Biontech verwendet. Auf der Webseite www.impfzentrum-sta.de wird in der Rubrik "Aktuelles" darüber informiert, falls ein Impfstoff bereits verimpft ist und nicht mehr zur Verfügung steht.