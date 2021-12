Corona-Ticker Niederbayern: Omikron im Kreis Dingolfing-Landau

10.23 Uhr: Oberbürgermeister und Landrat rufen zum Testen auf

Der Landrat des Landkreises Landshut, Peter Dreier (FW), und Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz (parteilos) appellieren an die Bürgerinnen und Bürger, auch über die Weihnachtstage Hygieneregeln und Kontaktbeschränkungen ernst zu nehmen. So solle ein "böses Erwachen" im neuen Jahr verhindert werden, heißt es in einer Mittteilung.

Im Hinblick auf die drohende Verbreitung der neuen, hochansteckenden Omikron-Variante seien zusätzliche, freiwillige Maßnahmen nötig, um eine absehbare neue Infektionswelle nach den Feiertagen so gut wie möglich einzudämmen. Große Weihnachtspartys seien deshalb heuer noch nicht angesagt. Zusammenkünfte in kleinerer Runde könnten aber stattfinden: Die beiden Kommunalpolitiker raten dazu, sich vor Treffen vorsorglich testen zu lassen.

Der Ärztliche Leiter der Krankenhaus-Koordination Jürgen Königer weist darauf hin, dass die Lage auf den Intensivstationen in und um Landshut angespannt ist - trotz zahlreicher Patientenverlegungen innerhalb Bayerns und sogar Deutschlands in den vergangenen Wochen. Die Belegung sei weiter fast so hoch wie noch mitten in der Welle. Es gebe eine Stagnation auf hohem Niveau. Eine Entspannung sei nicht in Sicht.

10.13 Uhr: Impfen auch auch Weihnachten in Kelheim

Während die meisten niederbayerischen Impfzentren an Weihnachten geschlossen haben, können sich alle Interessierten im Landkreis Kelheim auch an den Feiertagen gegen das Coronavirus immunisieren lassen.

Die Impfzentren in Kelheim und Mainburg haben am 24. von 9.30 bis 16 Uhr geöffnet. An den beiden Weihnachtsfeiertagen gelten die regulären Öffnungszeiten von 9.30 bis 22 Uhr.

In Kelheim gibt es zwischen den Jahren zudem zwei weitere Kinderimpftage: am 28. und 29. Dezember.

8.25 Uhr: Omikron im Kreis Dingolfing-Landau

Im Landkreis Dingolfing-Landau ist der erste Omikron-Fall bestätigt worden. Das hat das Landratsamt am Morgen mitgeteilt. Bei dem Infizierten handelt es sich um einen Reiserückkehrer aus Südafrika.

Der Fall sei bereits seit Anfang Dezember bekannt, allerdings brauchte die Auswertung der Gesamtgenomsequenzierung mehrere Wochen, heißt es weiter. Die Person ist inzwischen genesen und aus der Quarantäne entlassen.

Unterdessen setzt das Landratsamt Dingolfing-Landau die neueste Empfehlung der Ständigen Impfkommission hinsichtlich des Impfabstands zur Booster-Impfung sofort um. Das heißt: Die Corona-Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff für Personen über 18 Jahre kann bereits ab dem vollendeten dritten Monat nach Abschluss der Grundimmunisierung im Impfzentrum in Dingolfing verabreicht werden. Personen, die eine labordiagnostisch gesicherte SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, sollen bis auf weiteres eine einmalige COVID-19-Impstoffdosis im Abstand von mindestens drei Monaten zur Infektion erhalten.

"In unserem Impfzentrum in Dingolfing können sich alle Personen, die sich nach der neuesten Empfehlung boostern lassen wollen, einen Termin buchen. Derzeit haben wir auch zwischen den Jahren - etwa am 28. oder 30. Dezember - noch ein paar Termine frei", erklärt Landrat Werner Bumeder (CSU). Auch für den Kinderimpftermin am 29. Dezember gibt es noch freie Kapazitäten.