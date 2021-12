Corona-Ticker Niederbayern: Demos in Passau ab sofort verboten

17.35 Uhr: Wohnortnähere Impfungen im Landkreis Landshut

Ab nächster Woche gibt es Impf-Außenstandorte im nördlichen und südlichen Landkreis Landshut, meldet das Landratsamt. Ziel sei es, ein niedrigschwelliges, wohnortnahes Impfangebot anzubieten. Parallel zum Impfbetrieb in Kumhausen-Preisenberg gibt es deshalb ab der kommenden Woche weitere Impfmöglichkeiten:

- Am 20., 21. und 22. Dezember 2021 besteht von 12 bis 20 Uhr in der Mehrzweckhalle-Laabertal (Josef-Wiesmüller-Str. 3, 84056 Rottenburg a.d.Laaber) die Möglichkeit, sich unkompliziert gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

- Am 23. Dezember 2021 werden ebenfalls von 12 bis 20 Uhr in der Ballsporthalle Vilsbiburg (Urbanstraße 2, 84137 Vilsbiburg) Impfungen gegen das Coronavirus angeboten.

Eine vorherige Terminbuchung unter www.impfzentren.bayern ist nötig. Hierzu muss man im Account das Impfzentrum Kumhausen auswählen und erst bei der Terminvereinbarung dann den gewünschten Standort angeben.

- Bereits am Samstag, 18. Dezember, wird eine Sonderimpfaktion in Geisenhausen angeboten. Hier findet von 9 bis 15 Uhr ein offener Impftag am Bürgerhaus Geisenhausen (Martin-Zeiler-Str. 3, Geisenhausen) statt. Hier können sich alle Bürgerinnen und Bürger unkompliziert gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Es werden die Impfstoffe von BioNTech (nur für Schwangere und Personen unter 30 Jahren) und Moderna angeboten. Es sind sowohl Erst-, Zweit- als auch Booster-impfungen möglich. An diesem Termin ist keine Voranmeldung nötig – die Impflinge brauchen nur ihren Personalausweis und das Impfbuch.

- Diese Sonderimpfaktionen sind eine Ergänzung zum bestehenden Impfangebot durch das Impfzentrum in Kumhausen-Preisenberg. Hier läuft der Betrieb weiter von Sonntag bis Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr. Eine vorherige Terminbuchung unter www.impfzentren.bayern ist erforderlich.

16.00 Uhr: Stadt Straubing plant für Gäubodenvolksfest 2022

Die Stadt Straubing plant schon jetzt das Straubinger Gäubodenvolksfest für 2022. Wie es heißt, soll es nächstes Jahr wieder ein Gäubodenvolksfest geben. Voraussetzung: Die Durchführung muss rechtlich zulässig sein. Dabei soll der traditionelle Charakter des Festes gewahrt bleiben. Es soll vom 12. bis 22. August 2022 stattfinden. Entsprechende Beschlüsse hat der Festausschuss der Stadt Straubing gefasst. Durch das Gremium wurden außerdem bereits jetzt die Festzelte an Festwirte vergeben. Das Gäubodenvolksfest gilt als das zweitgrößte Volksfest in Bayern. Es wird von rund 1,4 Millionen Menschen besucht.

14.38 Uhr: 55 Infizierte in der JVA Straubing

In der JVA Straubing gibt es einen größeren Corona-Ausbruch mit derzeit 55 positiv Getesteten – deswegen findet heute eine Reihentestung von Bediensteten und Gefangenen statt. Die Zahl der Positiven könnte sich demnach erhöhen. Das bestätigte der stellvertretende Leiter der JVA, Marcus Hegele, dem BR auf Anfrage. Die bisher 55 positiv getesteten Gefangenen seien isoliert und in Quarantäne, heißt es. Es werde eng mit dem Gesundheitsamt zusammengearbeitet. Wegen des Corona-Ausbruchs finden derzeit keine Freizeitveranstaltungen für die Gefangenen statt, ebenso gibt es keine Besuche. Wie Hegele dem BR sagte, reagieren die Gefangenen verständnisvoll. Es werde alles unternommen, um den Ausbruch in den Griff zu bekommen, so Hegele.

12.00 Uhr: Theaterbesuch für "Geboosterte" mit 2G möglich

Seit heute gibt es neue Regelungen für den Besuch von Theatervorstellungen. Falls die Auffrischungsimpfung (Boosterimpfung) bei Besuchern mindestens 15 Tage zurückliegt, benötigen sie keinen negativen Test für den Einlass ins Theater mehr. Darauf hat das Kleine Theater in Landshut (Kammerspiele) in einer Pressemitteilung hingewiesen. Für alle anderen gilt weiterhin die 2G Plus Regelung: geimpft oder genesen plus der verpflichtenden Vorlage eines negativen Antigen-Schnelltests (max. 24 h) oder PCR-Test (max. 48 h). Zusätzlich besteht für alle Besucher weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht.

11.45 Uhr: Elefantentreffen wegen Corona erneut abgesagt

Obwohl es im Freien stattfindet, fällt auch in diesem Jahr das traditionelle "Elefantentreffen" im sogenannten Hexenkessel bei Thurmansbang aus. Zu dem Motorrad-Wintertreffen kommen jedes Jahr mehrere Tausend Motorradfahrer aus ganz Europa. Der Veranstalter teilte auf seiner Internetseite mit, es gebe "wegen des offenen, freien und rustikalen Charakters dieser internationalen Veranstaltung unter Corona-Bedingungen weiterhin keine Chance auf eine Genehmigung durch die zuständigen Behörden." Es werde auch nicht möglich sein, das Gelände zu betreten, hieß es. Das nächste Elefantentreffen ist laut Veranstalter vom 27. bis zum 29.01.2023 geplant.

11.20 Uhr: Freyung-Grafenau zieht bei Booster-Impfungen positive Zwischenbilanz

Im Kreis Freyung-Grafenau ist man mit dem Zwischenstand bei den so genannten Booster-Impfungen zufrieden. Das hat das Landratsamt am Vormittag mitgeteilt. Im Dezember wurden demnach im Landkreis bisher mehr als 14.000 Corona-Schutzimpfungen verabreicht. Der Großteil davon - rund 12.000 - waren Booster-Impfungen. Auch die unterschiedlichen Angebote wie das mobile Impfen oder die Hausärzte-Impftage wurden gut angenommen, heißt es weiter. Etwas enttäuscht war man im Landratsamt vom Zuspruch beim Impfmarathon in der Dreifachturnhalle in Freyung vergangene Woche. Rund 2.700 Impfungen wurden dort verabreicht, nur rund ein Drittel von dem, was möglich gewesen wäre.

9.00 Uhr: Öffnungszeiten in Kelheimer Testzentren

Die Testzentren des Landkreises Kelheim haben an den Weihnachtsfeiertagen und über Neujahr geänderte Öffnungszeiten. Das Testzentrum in Kelheim ist am 24.12 zwischen 9 bis16 Uhr geöffnet, am 25.12. ist es geschlossen, am 26.12. ist es von 10 bis 18 Uhr geöffnet. An Silvester kann man sich dort zwischen 9 und 16 Uhr testen lassen, an Neujahr ist geschlossen.

Das Testzentrum in Mainburg hat am Heiligen Abend von 10 bis 16 Uhr offen, am an den Weihnachtsfeiertagen ist geschlossen. An Silvester besteht dort Testmöglichkeit zwischen 10 und 16 Uhr, an Neujahr und am 2.01. ist geschlossen.

Im Testzentrum Bad Gögging kann man sich auch an Heilig Abend zwischen 10 und 16 Uhr testen lassen und auch am ersten Weihnachtsfeiertag zwischen 10 und 17 Uhr. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist das Testzentrum in Bad Gögging geschlossen. An Silvester wird dort zwischen 10 und 16 Uhr getestet und an Neujahr zwischen 10 und 17 Uhr, dafür ist am 02.01. geschlossen.