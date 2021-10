Corona-Ticker Niederbayern: Steigende Zahlen in der Region

12.55 Uhr: Öffnungszeiten der Teststationen an Allerheiligen

An Allerheiligen, 1. November, stehen die Teststationen des Landkreises Dingolfing-Landau nur bedingt zur Verfügung. Die PCR-Teststation bleibt an diesem Tag komplett geschlossen, die Schnellteststationen in Dingolfing und Landau sind jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Am Dienstag, 2. November, sind die Teststationen wieder wie gewohnt zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar.

Termine bei den Teststationen des BRK in Dingolfing und Landau, die auch kostenpflichtige Tests anbieten, sind inzwischen über ein Online-Anmeldeportal buchbar. Die Seite ist erreichbar unter https://meintest.brk.de. Zudem hat das BRK sein Angebot ausgeweitet. Künftig wird es die Möglichkeit geben, sich Freitagabends testen zu lassen.

Das Impfzentrum Dingolfing bittet aus organisatorischen Gründen darum, dass sich alle Personen, bei denen noch eine Zweitimpfung mit dem Impfstoff von Moderna ausstehend ist, beim Impfzentrum unter 08731/9102630 melden.