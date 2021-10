Corona-Ticker Niederbayern: Inzidenz in Straubing-Bogen steigt

11.18 Uhr: Straubing-Bogen über 300

Die Inzidenz im Kreis Straubing-Bogen hat heute den Wert von 300 überschritten. Wie aus einer Tabelle des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht, ist der Landkreis mit 300,8 aktuell die Region mit dem vierthöchsten Inzidenzwert in ganz Deutschland.

Laut regionalem Gesundheitsamt sind momentan 409 Menschen im Landkreis infiziert. Das Amt rechnet mit weiter ansteigenden Fallzahlen. Als Gründe werden die Jahreszeit und die Lockerungen der Corona-Maßnahmen genannt. Spezifische Gründe oder Hotspots gebe es aber nicht, sagt die Leiterin des Gesundheitsamtes, Beate Biermaier.

Die Gruppe mit den meisten Neu-Infizierten sei die der Schülerinnen und Schüler. Die Inzidenz der Altersgruppe von 0 bis 18 Jahre liege deutlich jenseits der 500, so die Gesundheitsamt-Chefin. Aufgrund einer Vielzahl von Corona-Fällen ist die Grundschule Sankt Englmar wieder im Distanzunterricht. Ein weiterer Trend lässt sich dem Gesundheitsamt zufolge erkennen: So trifft eine Ansteckung derzeit hauptsächlich die Ungeimpften in der Altersgruppe bis 49 Jahre. Impfdurchbrüche kommen auch im Landkreis vor, aber die Verläufe, wie auch die hohe Anzahl jüngerer ungeimpfter Infizierter, zeigen, dass die Impfung schützt, sagt Biermaier.

In den Kreiskliniken schlagen sich die aktuellen Fallzahlen noch nicht nieder: In den Kliniken Bogen und Mallersdorf befanden sich gestern vier Covid-19-Patienten in Behandlung, einer davon auf der Intensivstation.

Sorgen bereiten dem Gesundheitsamt immer wieder Meldungen über nachlässige oder unterbleibende Kontrollen der 3G-Nachweise oder eine Nichteinhaltung der Vorgaben und Hygieneregeln. Die Aufsichtsstellen werden dies nun strenger überprüfen, heißt es.