Corona-Ticker Niederbayern: Gute Impf-Resonanz in Passau

15.47 Uhr: Niederbayern hat höchste Inzidenz Bayerns

Laut den aktuellen Daten des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat Niederbayern heute den höchsten Inzidenzwert unter den bayerischen Regierungsbezirken. Er liegt bei 118,5.

Wie eine Karte des Robert-Koch-Instituts zeigt, sind acht von zwölf niederbayerischen Regionen dunkelrot - das heißt, sie haben eine Inzidenz von über 100. Die restlichen vier Regionen liegen zwischen 50 und 100.

Der Landkreis mit der höchsten Inzidenz in Niederbayern ist derzeit Straubing-Bogen. Dort liegt der Wert heute bei 195,6. Den niedrigsten Wert verzeichnet der Kreis Kelheim mit 50,2. Dort war die Inzidenz bis gestern noch unter 50.

Die 7-Tage-Inzidenz in gesamt Bayern liegt heute laut LGL bei 92,3. Sie ist nicht mehr für die Corona-Maßnahmen verantwortlich. Mittlerweile orientiert sich die Politik an der sogenannten Krankenhaus-Ampel. Diese steht weiterhin auf Grün. Sie wird auf Gelb geschaltet, wenn innerhalb einer Woche mehr als 1.200 Covid-Patienten in Krankenhäuser kommen und auf Rot, wenn mehr als 600 Intensivbeten mit Corona-Patienten belegt sind.

In Bayern liegen derzeit 263 Corona-Patienten auf Intensivstationen.

14.05 Uhr: Gute Impf-Resonanz in Passau

Am vergangenen Wochenende konnten in der Stadt Passau insgesamt 355 Impfungen gegen das Coronavirus verzeichnet werden. Die Stadt schreibt in einer Mitteilung heute von einer "guten Resonanz".

Geimpft wurde im Impfzentrum und an der mobilen Impfstation auf dem Ludwigsplatz. Am Sonntagnachmittag war das Impfzentrum für eine Sonderimpfaktion im Rahmen des Eishockey-Spiels der Passau Black Hawks gegen den EC Peiting in der benachbarten Eis-Arena geöffnet.

In Passau liegt die Impfquote damit aktuell bei 85,7 Prozent bei den Erst- und 81,5 Prozent bei den Zweitimpfungen. Zum Vergleich: deutschlandweit und bayernweit liegen die Impfquoten bei etwas über 60 Prozent.

13.49 Uhr: Ohrfeige wegen Maskenaufforderung

Weil ein Angestellter einer Tankstelle in Bad Abbach im Kreis Kelheim heute Morgen einen Kunden aufgefordert hatte eine Maske zu tragen, hat ihm dieser eine Ohrfeige gegeben. Das berichtet das Polizeipräsidium Niederbayern am Mittag.

Der 20-jährige Kassierer wurde dadurch leicht verletzt, heißt es. Der Angreifer fuhr nach dem Vorfall um kurz nach 9 Uhr mit einem Kleintransporter davon. Dieser hatte ein Berliner Kennzeichen, so die Polizei. Während der Tat waren zwei weitere Kunden in der Tankstelle in der Kaiser-Karl-V.-Allee. Die Polizei Kelheim bittet nun um Zeugenhinweise.

13.00 Uhr Impfbusse im Kreis Kelheim starten wieder

Bereits das vierte Mal wird der Impfbus in den kommenden Wochen im Landkreis Kelheim unterwegs sein. Im Zeitraum von 18. Oktober bis 25. November wird der Bus mit dem mobilem Impfteam in insgesamt 13 Gemeinden Halt machen.

Der Fahrplan sieht vor, dass jeder der ausgewählten Standorte zweimal in einem Abstand von drei Wochen angefahren wird. Gespritzt werden die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson. Das Angebot richtet sich an alle Personen ab zwölf Jahren. Es sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen möglich.

Der Impfbus wurde bereits im Frühjahr, während der Sommerferien und im September eingesetzt. Nach Ansicht der Verantwortlichen schätzen die Bürgerinnen und Bürger die unkomplizierte Art und Weise dieser Impfmöglichkeit.