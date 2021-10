Weiter hohe Inzidenzen in bayerischen Regionen

Der Schwerpunkt der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat sich Richtung Südosten verlagert. Thüringen (109,7), Bayern (96,7) und Sachsen (92,5) sind die drei Bundesländer mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz. Das sind Bundesländer, die im deutschlandweiten Vergleich eher niedrige Impfquoten haben.

Krankenhaus-Ampel in Bayern steht auf grün

Die fünf Kreise mit den höchsten Inzidenzen finden sich am Donnerstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts alle in Bayern: Die Landkreise Berchtesgadener Land (279,3), Traunstein (228,2), Straubing-Bogen (221,1) sowie Stadt (229,6) und Landkreis Rosenheim (212,1).

In Bayern bestimmt die Sieben-Tage-Fallzahl der Hospitalisierungen und die Intensivbettenbelegung die Corona-Maßnahmen. Die sogenannte Corona-Ampel steht derzeit aber gefestigt auf grün. Die Zahl der neuen hospitalisierten Fälle der letzten sieben Tage beträgt 287. In intensivmedizinischer Behandlung befinden sich derzeit 262. Gelb zeigt die Ampel, sobald in Bayern innerhalb von sieben Tagen 1.200 Menschen oder mehr wegen Covid-19 in ein Krankenhaus aufgenommen worden sind. Die rote Stufe wird erreicht, wenn mehr als 600 Corona-Patienten auf den bayerischen Intensivstationen liegen.