Corona-Ticker Niederbayern: Intensivbetten werden knapp

17.45 Uhr: Impfaktion am Testzentrum Grafenau

Am Corona-Testzentrum Grafenau am Meininger Parkplatz gibt es am Sonntag, 10. Oktober, eine Impfaktion. Das teilte das Landratsamt heute mit. Geimpft wird von 11 Uhr bis 16 Uhr mit dem Impfstoff von Biontech. Das Mindestalter für eine Impfung liegt bei zwölf Jahren. Möglich sind an diesem Tag sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen. Impfwillige sollen ihren Ausweis mitbringen und - falls vorhanden - ihren Impfpass und ärztliche Unterlagen.

10.55 Uhr: Luftfiltergeräte für Schulen im Kreis Dingolfing-Landau

Nachdem der Landkreis Dingolfing-Landau beschlossen hatte, mobile Luftfiltergeräte für die landkreiseigenen Schulen zu beschaffen, sind inzwischen die ersten Geräte geliefert worden.

Insgesamt werden 255 Geräte für 238 Klassenzimmer, Fachräume und Lehrerzimmer bereitgestellt, teilt das Amt heute mit. Die Gesamtkosten liegen bei gut einer Million Euro. Davon bezahlt der Freistaat bis zu 50 Prozent. So bleiben für den Landkreis Anschaffungskosten von etwas mehr als einer halben Million Euro.

Bereits im Vorfeld waren mehr als 200 CO2-Messgeräte für die Klassenzimmer angeschafft worden, welche die Luftqualität des jeweiligen Raumes erfassen sollen.

6.21 Uhr: Lehrerverband will einheitliche Corona-Regeln

Kurz vor der Tagung der Kultusministerkonferenz (KMK) am Donnerstag und Freitag pocht der Deutsche Lehrerverband auf bundeseinheitliche Vorgaben mit Blick auf die Corona-Bekämpfung an Schulen. Der Präsident des Verbands, Heinz-Peter Meidinger aus dem Landkreis Rottal-Inn, fordert von den Kultusministern "eine wöchentliche genaue bundesweite Aufstellung von Infektions- und Quarantänezahlen an deutschen Schulen". Dies sei bereits versprochen worden, sagte er der "Rheinischen Post".

Außerdem verlangen die Lehrer, dass sich die KMK auf einheitliche Kriterien für Testungen, Maskenpflicht und eventuell notwendige Herstellung des Mindestabstands bei stark steigenden Inzidenzen einigt.

Der Verband kritisiert das "Durcheinander" an deutschen Schulen mit Blick auf die Maskenpflicht und den Umgang mit Tests: "Das größte Ärgernis für uns als Lehrerverband ist die Tatsache, dass bei den Coronamaßnahmen derzeit wieder ein Rückfall in die wildeste Kleinstaaterei stattgefunden hat, von einheitlichen Vorgaben, einheitlichen Kriterien beziehungsweise einer gemeinsamen Orientierung an Kenndaten kann aktuell keine Rede sein".