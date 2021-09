Corona-Ticker Niederbayern: Mobiles Impfen in Passau

16.49 Uhr: Passauer Sonderregel schon wieder gekippt

Die Stadt Passau hat die Sonderregelung, wonach neue, verschärfte Corona-Maßnahmen eingeführt werden sollten, zurückgenommen. Durch den Beschluss des Bayerischen Kabinetts heute wurde die Passauer Sonderregel, die ab Mittwoch gelten sollte und häusliche Quarantäne für Reiserückkehrer bedeutet hätte, gleich wieder gekippt. Die neue Infektionsschutzmaßnahmenverordnung der Bayerischen Staatsregierung nimmt ab Donnerstag nicht mehr die 7-Tage-Inzidenz als Grundlage für Einschränkungen. Damit entfalle die Verpflichtung der Stadt Passau, beim Überschreiten gewisser Grenzwerte eigene Regelungen zu treffen, heißt es von der Stadt. Ursprünglich sollte die Allgemeinverfügung für alle Personen ab zwölf Jahren gelten, die nicht geimpft oder genesen sind. Frühestens nach fünf Tagen hätte die Quarantäne durch einen negativen Corona-Test beendet werden können.

15.40 Uhr: Erneut weniger Auszubildende in Niederbayern

Die Corona-Krise hat auch auf dem niederbayerischen Ausbildungsmarkt Spuren hinterlassen. Wie die Industrie- und Handelskammer für Niederbayern heute mitteilte, beginnen morgen zum 1. September etwas über 3.700 junge Menschen in Industrie-, Handels- und Dienstleistungsbetrieben eine Lehre. Das sind 2,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Rückgang fällt etwas geringer aus als im Jahr davor.

Die Pandemie sei nur ein Grund für die Entwicklung, so Alexander Schreiner, Hauptgeschäftsführer der IHK Niederbayern. Auch die demografische Entwicklung mit weniger Schulabgängern und der Drang zum Hochschulstudium seien schuld an der Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt. Sorgen haben vor allem die Hotel- und Gaststättenbetriebe. Hier ging die Zahl der Lehrlinge um neun Prozent zurück. Im Bereich Handel ist die Entwicklung mit plus fünf Prozent eher positiv. Ebenfalls im Plus sind die Bereiche Banken und Versicherungen.

Obwohl die meisten Auszubildenden am 1. September ihre Ausbildung beginnen, sind niederbayerische Firmen weiter auf der Suche nach Nachwuchs. Dazu Hauptgeschäftsführer Schreiner: "Mit einer Ausbildung kann man auch unterm Jahr starten. Für die Betriebe ist der Azubimangel eine Herausforderung, für die jungen Leute dagegen eine komfortable Situation. Bewerbungen sind jederzeit möglich und bei Betrieben gern gesehen." Aktuell meldet die IHK knapp 540 freie Lehrstellen.

9.10 Uhr: Passauer Mini-Volksfest: Stadt setzt auf 2G

Die Stadt Passau setzt auf 2G: Es sollen nur Geimpfte und Genesene Zutritt zum Passauer "Herbstvergnügen", einem am Freitag beginnenden Mini-Volksfest, bekommen.

Die Stadt Passau hatte an drei aufeinanderfolgenden Tagen eine Inzidenz von über 100 - aktuell gefallen auf 97,3. Dafür verantwortlich sind laut Stadt hauptsächlich ungeimpfte Reiserückkehrer. "Da ein Großteil der Passauerinnen und Passauer mittlerweile einen vollständigen Impfschutz nachweisen kann, ist es schwer vermittelbar, dass alle Bürgerinnen und Bürger wegen der Unbedachtheit von einigen Personen erneut Einschränkungen hinnehmen müssen", teilt Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) mit. Daher setzt die Stadt beim "Herbstvergnügen" auf 2G.

Ausgenommen sind von der Regel Kinder bis sechs Jahre sowie Schülerinnen und Schüler. Das Herbstvergnügen ist ein temporärer Freizeitpark mit Fahrgeschäften, Buden und Biergartenbereichen. Es gibt keine Bierzelte. Rund 1.500 Personen dürfen gleichzeitig auf das Gelände in Passau-Kohlbruck.

6.35 Uhr: Corona-Sonderregel in Passau

Weil der 7-Tage-Inzidenzwert in Passau drei Tage in Folge 100 überschritten hatte, führt die Stadt ab morgen neue, verschärfte Corona-Maßnahmen ein. Dabei gibt es in Passau aber eine Sonderregel, die über die üblichen Maßnahmen in Bayern hinausgeht: Laut einer offiziellen Mitteilung, müssen sich Menschen, die in Passau wohnen oder Arbeiten und von einer Auslandsreise zurückkommen, in häusliche Quarantäne begeben. Das gilt für alle Personen ab zwölf Jahren, die nicht geimpft oder genesen sind. Frühestens nach fünf Tagen kann die Quarantäne durch einen negativen Test beendet werden. Berufspendler und kurzfristige Aufenthalte im Ausland sind ausgenommen.

Heute ist die Inzidenz in Passau laut Robert Koch-Institut den ersten Tag wieder unter 100, nämlich auf 97,3, gefallen.