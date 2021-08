Corona-Ticker Niederbayern: Impfung an Deck im Kreis Kelheim

15.55 Uhr: Disco-Impfen in Landshut

Mit einer besonderen Impf-Aktion will die Stadt Landshut Jugendliche und junge Erwachsene ansprechen. Am kommenden Samstag wird deswegen von 16 bis 22 Uhr ein "Disco-Impfen" im städtischen Impfzentrum auf der Grieserwiese angeboten: Ein DJ wird in dieser Zeit für musikalische Unterhaltung sorgen, außerdem erhalten alle Impflinge im Anschluss an den "ersten Piks" ein alkoholfreies Getränk und einen kleinen Imbiss (Bratwurst- oder Käsesemmel) gratis. Zur Auswahl stehen beim "Disco-Impfen" die mRNA-Impfstoffe der Hersteller Biontech-Pfizer und Moderna, da nur diese beiden Vakzine auch für Kinder und Jugendliche zugelassen sind. Personen ab 18 Jahren haben dort auch die Möglichkeit, sich mit dem Vakzin von Johnson & Johnson impfen zu lassen.

15.38 Uhr: Zwei Impfaktionen im Landkreis Dingolfing-Landau

Im Landkreis Dingolfing-Landau finden in dieser Woche zwei Impfaktion statt. Los geht es am Donnerstag von 8 bis 15 Uhr im Impfzentrum in Dingolfing. Geimpft wird mit Biontech und Johnson & Johnson.

Ein zweiter Impftag wird am Freitag in Wallersdorf stattfinden. Geimpft wird aufgrund der unsicheren Wetterlage in der Grund- und Mittelschule in Wallersdorf von 12 bis 19 Uhr. Auch dabei kommen die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson zum Einsatz.

An beiden Impftagen ist keine Anmeldung und kein Termin notwendig. Jeder, der sich unkompliziert und schnell impfen lassen will, kann zu den Impftagen kommen.

15.08 Uhr: Höhere Inzidenzen: Strengere Regeln im Kreis Rottal-Inn

Am heutigen Dienstag liegt der Inzidenzwert im Landkreis Rottal-Inn bei 55,1 und damit den dritten Tag in Folge über 50. Daher treten am Donnerstag einige weitere Maßnahmen in Kraft. Das meldet das Landratsamt.

Der Aufenthalt im öffentlichen Raum sowie auf privat genutzten Flächen ist nur mit maximal zehn Personen gestattet, wobei diese aus maximal drei unterschiedlichen Hausständen kommen dürfen. Kinder unter 14 sowie Geimpfte und Genesene werden dabei NICHT mitgezählt. Bei privaten und bei öffentlichen Veranstaltungen sind bis 25 Personen in geschlossenen Räumen und 50 Personen im Freien zugelassen. Für die Berechnung der Personenzahl gilt: Bei privaten Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern, Taufen, Beerdigungen etc. werden Geimpfte und Genesene NICHT mitgerechnet, bei öffentlichen Veranstaltungen jedoch schon. Auch benötigen Menschen die nicht geimpft/genesen sind bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen einen Negativtest. Im Freien ist kein Test nötig.

8.29 Uhr: Mobile Impfaktionen im Landkreis Regen

Im Landkreis Regen gibt es in der laufenden Woche ein mobiles Impfangebot. Das mobile Impfteam macht nach Angaben des Landratsamts am Donnerstag Halt in der Stadthalle Viechtach. Von 9 bis 15 Uhr können Interessierte sich impfen lassen.

Am Freitag wird im Vitalzentrum in Bodenmais geimpft - ebenfalls von 9 bis 15 Uhr.

Am Samstag gibt es zwei mobile Impfaktionen: In Regen im Kolpingsaal am Stadtplatz wird von 9 bis 15 Uhr geimpft. Und am Flugplatz in Arnbruck ist von 10 bis 17 Uhr eine Impfung möglich - inklusive Unterhaltung: An diesem Tag findet das Tandem-Fallschirmsprungevent des Luftsportvereins Zellertal e.V. statt.

Geimpft wird ohne Voranmeldung. Impfwillige sollen lediglich einen Ausweis und den Impfpass mitbringen. Es stehen die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson zur Auswahl.