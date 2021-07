Corona-Ticker Niederbayern: Schnelle Impftermine in Kelheim

11.52 Uhr: Zwiesel sagt diesjährige Glasnacht ab

Auch diesen Sommer wird es in Zwiesel keine "Glasnacht" geben. Die Stadt hat die Veranstaltung, die sonst immer im August stattfindet und jedes Jahr rund 12.000 Besucher anzieht, abgesagt. Grund ist die anhaltende Pandemie-Lage. "Es tut mir im Herzen weh, die Glasnacht absagen zu müssen," so die amtierende Bürgermeisterin, Elisabeth Pfeffer (CSU), in einer heute von der Stadt herausgegebenen Pressemitteilung. Aber unter den gegebenen Umständen sei eine so große Veranstaltung nicht zu verantworten.

Schon letzten Sommer war die Zwieseler Glasnacht wegen der Coronalage ausgefallen. Jetzt hofft man auf 2022. Dann wird die Stadt auch die erste urkundliche Erwähnung der Glastradition im Zwieseler Winkel vor 600 Jahren feiern. Außerdem hat nächstes Jahr die Zwiesel Kristallglas, das größte Glasunternehmen der Region, ihr 150-jähriges Jubiläum.

08.11 Uhr: Freie Impftermine in Straubing, Rottal-Inn und Dingolfing-Landau

In der Stadt Straubing und im Landkreis Straubing-Bogen sind noch Impftermine frei. Laut Stand vom Wochenende sind demnach noch 880 Impftermine mit den Vakzinen von Biontech und Moderna verfügbar.

Auch der Landkreis Rottal-Inn erwartet in den nächsten Tagen eine große Lieferung von Impfdosen. Die Menge werde auf jeden Fall für alle bereits registrierten Personen ausreichen. Deshalb bittet das Landratsamt alle Menschen im Landkreis, die sich impfen lassen wollen, sich online beim Impfzentrum Bayern zu registrieren. Die Wahrscheinlichkeit, in den kommenden Tagen direkt die Einladung zu einem Impftermin zu bekommen, sei extrem hoch.

Ähnlich sieht es im Kreis Dingolfing-Landau aus. Der Landkreis hat laut Landratsamt eine große Menge an Moderna- und Biontech-Impfstoff für Erstimpfungen erhalten. Dieser werde auch in den nächsten Tagen verimpft. Impfwillige aus allen Prio-Gruppen sollten sich sofort registrieren, denn es könne allen in den nächsten Tagen ein Impfangebot gemacht werden – auch Jugendlichen und jungen Erwachsenen ohne Vorerkrankungen, heißt es aus dem Landratsamt.

Im Impfzentrum der Stadt Passau werden in den kommenden Tagen die letzten registrierten Personen unter 20 Jahre geimpft, hieß es. Damit habe nun allen Passauerinnen und Passauern, die sich über das Bayerische Anmeldeportal BayIMCO für eine Corona-Impfung angemeldet haben, ein Impfangebot gemacht werden können. Für das Stadtgebiet Passau befinden sich demnach keine Personen mehr auf der Warteliste. Sollten sich noch Personen aus der Stadt Passau für eine Impfung entschließen, können sie ab sofort auch telefonisch unter 0851/396-866 anmelden. Die ersten Interessenten können dann schon ab kommenden Freitag ihre Erstimpfung erhalten.

Die Stadt Passau plant aktuell noch mobile Impfstationen, die an einzelnen Standorten postieren und dort Sofortimpfungen anbieten. Die erste Impfaktion wird voraussichtlich am Samstag, 10.07.2021 am Dienstleistungszentrum Passavia in der Vornholzstraße 40 stattfinden.