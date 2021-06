Corona-Ticker Niederbayern: Kreis Straubing-Bogen mit Inzidenz 0

13.11 Uhr Keine Covid-Patienten mehr in den Arberlandkliniken

Der Inzidenzwert im Kreis Regen liegt derzeit bei null. Das spiegelt sich auch in den Arberlandkliniken mit den Standorten in Zwiesel und Viechtach wider. Zum ersten Mal seit Oktober des vergangenen Jahres werden an keinem der beiden Klinikstandorte stationär Patienten mit einer SARS-CoV-2-Infektion behandelt. Das haben die Arberlandkliniken heute mitgeteilt.

Demnach laufen beide Häuser wieder auf Normalbetrieb. Es müssen keine Einschränkungen mehr hingenommen werden. Weder in der Arberlandklinik Zwiesel noch in der Arberlandklinik Viechtach müssten Patienten Angst vor einer erhöhten Ansteckungsgefahr haben, heißt es in der Mitteilung. Auch aus diesem Grund weisen die Verantwortlichen darauf hin, notwendige Untersuchungen jetzt nicht weiter aufzuschieben.