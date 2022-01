Corona-Ticker Niederbayern: Corona-Verdacht beim Deggendorfer SC

17.00 Uhr: 3G für Rathaus und Landratsamt Landshut

In den Rathäusern der Stadt Landshut und im Landratsamt gilt nun auch für Besucher die 3G-Regel. Das hat das Landratsamt Landshut heute mitgeteilt.

Damit ist ab kommenden Montag der Besuch des Landratsamts und der beiden Rathäuser der Stadt Landshut nur noch für Personen möglich, die die 3G-Regel erfüllen. Sie müssen also entweder von einer Infektion (mindestens einen Monat, aber höchstens ein halbes Jahr zurückliegend) genesen oder vollständig gegen das Corona-Virus geimpft (14 Tage nach Abschluss der ersten Impfserie mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff) oder aktuell negativ auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 getestet sein.

Die Regelung gilt auch in allen Außenstellen des Landratsamtes Landshut, hieß es.

16.30 Uhr: Wegen Corona: Spielabsagen beim Deggendorfer SC

Der Deggendorfer SC muss die für das kommende Wochenende geplanten Spiele in der Oberliga absagen. Grund: Mehrere Spieler zeigen laut einer Pressemitteilung des Schlittschuhclubs Corona-spezifische Symptome. Auch ein erster Schnelltest sei positiv ausgefallen, hieß es. Derzeit wartet man im Lager der Niederbayern auf die Ergebnisse der angeordneten PCR-Tests.

Das Freitagsspiel gegen die Starbulls Rosenheim wäre jedoch ohnehin ausgefallen, weil auch die Rosenheimer Corona-Fälle zu beklagen haben. Abgesagt ist aber auch das Sonntagsspiel gegen den EC Peiting. Die beiden Partien sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Immerhin hat der Deggendorfer SC auch eine positive Meldung verkündet: Der Verteidiger Silvan Heiß, der vor der Saison vom SC Riessersee kam, verlängert seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit, hieß es heute.

16.00 Uhr: Boostern im Urlaub möglich

Gäste können sich auch im Urlaub boostern lassen. Darauf weist die Tourist-Info Bodenmais in einem aktuellen Newsletter hin. Hintergrund ist die gestrige Entscheidung der bayerischen Staatsregierung, wonach die Boosterimpfung sofort für 2G plus anerkannt wird und nicht wie bisher erst nach 14 Tagen. "Die neue Regelung ermöglicht es Gästen, sich vor Ort boostern zu lassen, um dann direkt von der Testbefreiung zu profitieren," so die Tourist-Info Bodenmais. Erst zweimal geimpfte Urlauber können dann also mit der frischen Boosterimpfung auch 2G plus Bereiche wie zum Beispiel Hallenbäder und Saunen oder Kulturveranstaltungen ohne zusätzlichen Test betreten.

Bei den Impfmöglichkeiten verweist Bodenmais auf das Impfzentrum des Landkreises im Einkaufspark der Stadt Regen. Grundsätzlich könne sich jeder, der in Deutschland gemeldet sei, überall in der Bundesrepublik impfen lassen, nicht nur in seiner Heimatregion, so der Pressesprecher des Landratsamts Heiko Langer. Im Landkreis Regen würden auch schon länger Pendler aus Tschechien geimpft, die hier in Deutschland arbeiten. An Impfstoff mangle es nicht.