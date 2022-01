Corona-Ticker Niederbayern: Pause für die Straubing Tigers

16.43 Uhr: Erneute Pause für die Straubing Tigers

Die Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey Liga müssen corona-bedingt erneut pausieren. Das für Freitag angesetzte Spiel der Niederbayern beim EHC Red Bull München ist abgesagt. Bei den Oberbayern haben sich offenbar mehrere Spieler mit dem Corona-Virus angesteckt, die Mannschaft befindet sich laut einer Mitteilung der Straubing Tigers in Quarantäne.

Einen Ausweichtermin für das bayerische Derby gibt es derzeit noch nicht. Zuletzt war das Spiel der Tigers in Iserlohn ausgefallen. Die nächste Partie der Straubinger ist geplant am kommenden Sonntag, 9. Januar. Gegner im Eisstadion am Pulverturm ist dann die Düsseldorfer EG.

14.55 Uhr: Ungewöhnliche Beobachtung am Impfzentrum Viechtach

Ein angeblicher Polizeibeamter hat heute Vormittag am Impfzentrum der Stadthalle Viechtach für Aufsehen gesorgt. Ein uniformierter Mann soll dort die Wartenden auf die Einhaltung der Mindestabstände hingewiesen haben, teilt die Polizeiinspektion Viechtach mit. Dann habe er nach Zeugenangaben auch noch einige Personen weggeschickt, die in der Schlange auf ihre Corona-Impfung warteten. Eine ältere Dame hatte sich darüber später beim Impfteam beschwert.

Momentan ist unklar, ob es sich um einen echten oder einen falschen Polizeibeamten gehandelt hat. Es spricht aber vieles für einen falschen. Fest steht: aus der örtlichen Polizeidienststelle war kein Beamter am Impfzentrum. Außerdem habe es keinen Auftrag für eine solche Vorgehensweise gegeben und es sei auch nicht üblich, so etwas zu machen, hieß es heute von der Polizei in Viechtach. Sie bittet Zeugen, die heute Vormittag zwischen 9 Uhr 30 und 10 Uhr am Impfzentrum etwas beobachtet haben, sich zu melden.

14.00 Uhr: Impfzentrum in Dingolfing hat ab sofort auch montags geöffnet

Das Impfzentrum in Dingolfing hat ab sofort auch montags geöffnet. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Somit ist es möglich, sich an sechs Tagen in der Woche gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Auch in den nächsten Tagen sind noch Termine frei. Aktuell stehen alle Impfstoffe zur Auswahl. Die Anmeldung und Buchung ist möglich unter www.impfzentren.bayern. Samstags wird auch ohne Termin geimpft. Das Impfzentrum hat damit von Montag bis Freitag von 8 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr geöffnet und am Samstag von 10 bis 16 Uhr. Am Dreikönigstag, 6. Januar, ist das Impfzentrum geschlossen.

Im Kreis Dingolfing-Landau steigen unterdessen seit gestern die Corona-Zahlen wieder an. Ein Meldeverzug könne dabei ausgeschlossen werden, heißt es aus dem Landratsamt. Der Anstieg sei vielmehr auf die Omikron-Variante und die generell steigende Zahl der Ansteckungen in ganz Deutschland zurückzuführen. Zudem häufen sich die Infektionen innerhalb von Familien. Alleine gestern sind dem Gesundheitsamt demnach 85 neue Fälle gemeldet worden.

12.08 Uhr: Deutsche Eishockey-Liga hofft auf kürzere Quarantäne-Zeiten

Die Deutsche Eishockey Liga DEL, in der auch die Straubing Tigers spielen, hofft, dass die aktuell geltenden Quarantäne-Zeiten für Kontaktpersonen von Infizierten reduziert werden. Sollte dies nicht geschehen, könnten auch Nachholspiele während der eigentlich geplanten Olympia-Pause im Februar zum Thema werden. Aktuell gebe es aber noch genügend Ausweichtermine, hieß es heute. Auch das Spiel des EHC Red Bull München am Freitag gegen Straubing wird verschoben. Bei den Oberbayern haben sich offenbar mehrere Spieler mit dem Corona-Virus angesteckt, die Mannschaft befindet sich laut einer Mitteilung der Straubing Tigers in Quarantäne. Einen Ausweichtermin für das bayerische Derby gibt es derzeit noch nicht.

11.04 Uhr: Zusätzliche Impftage für Familien in Landshut geplant

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage sind in Landshut weitere Familien-Impftage geplant. Sie sollen ab dem neunten Januar jeweils sonntags von 9 bis 16 Uhr stattfinden. Das hat die Stadt Landshut heute mitgeteilt. Um die Wartezeiten für die Familien möglichst kurz zu halten und dennoch dem gerade bei Kinderimpfungen vermutlich erhöhten Informationsbedarf im Rahmen der kinderärztlichen Beratungsgespräche gerecht werden zu können, ist für alle Aktionstage eine vorherige Anmeldung mit Terminvereinbarung erforderlich.

Reservierungen werden werktags zwischen 9 und 17 Uhr unter den Telefonnummern 0151/57915943 und 0170/4116949 entgegengenommen. Eltern mit ihren Kindern können das Impfangebot natürlich auch zu den üblichen Öffnungszeiten nutzen (und nicht nur an den Familien-Impftagen). Dabei kann es allerdings zu geringfügigen Wartezeiten kommen.