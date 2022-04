Corona-Ticker Niederbayern: Inzidenzen weiter im Sinkflug

5.35 Uhr: Inzidenzen weiter im Sinkflug

Auch nach den Feiertagen sind die Inzidenz-Werte in Niederbayern weiter gesunken. Sie liegen in den einzelnen Regionen jeweils deutlich unter 1.000. Das meldet das Robert Koch-Institut (RKI) heute. So haben sich im Landkreis Freyung-Grafenau zum Beispiel in den vergangenen sieben Tagen 542 Menschen mit Corona infiziert. Im Kreis Dingolfing-Landau sind es 579 und in der Stadt Passau 572. Der höchste Wert in Niederbayern wird mit 825 aus dem Kreis Landshut gemeldet.

Jedoch sei Vorsicht geboten mit diesen Zahlen, teilt das RKI auf seiner Homepage mit. "Bei der Interpretation der aktuellen Fallzahlen ist zu beachten, dass es aufgrund der Feiertage und Ferien und der damit verbundenen geringeren Test-, Melde- und Übermittlungsaktivität kurzfristig zu einer erhöhten Untererfassung der Fälle im Meldesystem kommen kann", heißt es dort.