Corona-Ticker Niederbayern: Osterveranstaltungen im Bayerwald

11.02 Uhr: Gerner Dult in Eggenfelden beginnt

Nach der Coronapause öffnet ab kommenden Samstag die Gerner Dult wieder ihre Pforten. Das traditionelle Volksfest an der Rottgauhalle in Eggenfelden im Kreis Rottal-Inn dauert bis zum Montag, den 25. April. Es gibt Buden und Fahrgeschäfte im Freien, dazu Gerner Schmankerl. Der Preis für eine Maß Bier beträgt diesmal 9,70 Euro - bei der letzten Gerner Dult 2019 lag er noch bei 9,10 Euro. Außerdem ist prominenter Besuch angekündigt: Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) wird am Samstag um 11 Uhr in der Rottgauhalle eine Rede halten.

9.56 Uhr: Städtisches Corona-Impfzentrum in Landshut über Osterfeiertage geschlossen

Das Corona-Impfzentrum der Stadt Landshut auf dem Messegelände an der Niedermayerstraße bleibt über die Osterfeiertage, also von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag, geschlossen. Das teilt die Stadt mit. Ab Dienstag steht die Einrichtung allen Impfwilligen zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung.

Die gemeinsame PCR-Teststation von Stadt und Landkreis im Landshuter Messepark arbeitet heute noch im Normalbetrieb. Über die Osterfeiertage werden die Öffnungszeiten dann eingeschränkt: Karfreitag von 8 bis 12 Uhr, Karsamstag und Ostersonntag ganztägig geschlossen, Ostermontag von 8 bis 12 Uhr. Ab Dienstag, 19. April, sind PCR-Testungen wieder zu den gewohnten Zeiten

Die Schnellteststation im Testzentrum auf dem Messegelände bleibt dagegen auch an allen Feiertagen geöffnet, und zwar von Karfreitag bis Ostermontag jeweils von 8 bis 14 Uhr. Und die Station in der Altstadt bietet von Karfreitag bis Ostermontag jeweils von 10 bis 16 Uhr Antigen-Schnelltests an.

9.50 Uhr: Osterveranstaltungen im Bayerischen Wald

Nach zwei Jahren Pause wegen der Pandemie finden am diesjährigen Ostermontag im Bayerischen Wald wieder mehrere traditionelle Osterveranstaltungen statt. In der Stadt Regen gibt es einen Osterritt. Er findet nach einem Gottesdienst um 9 Uhr im Freien an der Regener Tierzuchthalle statt. Danach ziehen die Reiter auf geschmückten Pferden zum Stadtplatz, wo die Tiere gesegnet werden. Vor der Pandemie haben am Regener Osterritt immer 400 bis 450 Reiter mit ihren Pferden teilgenommen. Die Katholische Landjugend als Veranstalter hofft nach der Pause heuer auf ähnlich viele Teilnehmer.

In Zwiesel geht - ebenfalls nach zwei Jahren Pause - am Ostermontag wieder der Emmausgang über die Bühne. Die Teilnehmer ziehen zur Theresienthaler Glasmacherkapelle. Ursprünglich betete man bei der Bittprozession für den Erhalt der Glashütten im Bayerischen Wald. Heuer kommt ein Friedensgebet dazu, das entlang des Kreuzwegs zur Kapelle gebetet wird. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz von Radsport Leitl in Theresienthal. Dort kann man kurz vor dem Emmausgang auch wieder handgemachte Glasostereier kaufen, die jedes Jahr extra für den Emmausgang angefertigt werden. Der Bittgang hat heuer sein 20-jähriges Jubiläum.