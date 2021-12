Corona-Ticker Niederbayern: Zoll entdeckt falsche Impfausweise

16.44 Uhr: 20.000 Booster-Impfungen in Passau

In der Stadt Passau haben sich bereits 20.000 Menschen ihre Drittimpfung gegen das Coronavirus geben lassen. Das teilt die Stadt heute mit. Etwa zwei Drittel davon waren Bürgerinnen und Bürger aus Passau - denn anders als zum Start der Corona-Impfungen sind impfwillige Personen für die Auffrischungsimpfung nicht mehr an ihren Wohnort gebunden.

Aber auch bei den Erstimpfungen läuft es laut Stadt erfreulich gut: In den vergangenen drei Wochen haben sich fast 2.000 Personen erstmals impfen lassen.

Mittlerweile konnte eine rechnerische Erstimpfquote von fast 92 Prozent erreicht werden, so die Stadt. "Die hohe Impfbereitschaft und der verantwortungsvolle Umgang der Passauerinnen und Passauer" habe das Infektionsgeschehen während der vierten Welle deutlich unter dem Niveau der hohen Inzidenzen der angrenzenden Regionen gehalten. Deshalb zieht die Stadt rückblickend "eine sehr gute Bilanz unter dem fast einjährigen Impfbetrieb".

Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) dankt allen Beschäftigten des kommunalen Impfzentrums und den niedergelassenen Ärzten mit ihren Belegschaften für ihren unermüdlichen Einsatz.

Im Impfzentrum der Stadt Passau werden derzeit im Schnitt bis zu 700 Impfungen täglich durchgeführt. In Arztpraxen werden pro Tag mehrere Hundert Impfungen verabreicht, heißt es. Vereinzelt sind auch wieder mobile Teams im Einsatz. Sehr guten Zuspruch finden die Termine der mobilen Impfstation in den Räumlichkeiten der Stadtgalerie, so die Stadt Passau. "Jeden Freitag und Samstag kommen zwischen 100 und 200 Personen ohne vorherige Terminvereinbarung und lassen sich erst-, zweit- oder drittimpfen."

Derzeit laufen die Vorbereitungen für das Impfangebot für Kinder ab fünf Jahren.

10.13 Uhr: Hotspot-Regelungen für Rottal-Inn werden aufgehoben

Die 7-Tages-Inzidenz liegt im Landkreis Rottal-Inn seit vergangenem Freitag fünf aufeinanderfolgende Tage unter dem Schwellenwert von 1.000. Deshalb werden die regionalen Hotspot-Regelungen ab morgen aufgehoben. Das hat das Landratsamt auf BR-Nachfrage bestätigt. Gleichzeitig treten ab morgen die Corona-Regelungen des Bundes und der Länder in Kraft.

7.55 Uhr: Freyunger Impfmarathon - 600 Impfungen zum Auftakt

Im Corona-Hotspot Landkreis Freyung-Grafenau hat am Montag der sogenannte Impfmarathon begonnen. Mit kleineren Startschwierigkeiten, aber dennoch sehr erfolgreich, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Gut 600 Menschen hätten in der Dreifachturnhalle in Freyung ihre Erst-, Zweit- oder Drittimpfung erhalten. Der größere Teil seien Auffrischungsimpfungen gewesen. Technische Schwierigkeiten wie zum Beispiel ein streikender Drucker hätten anfangs für Probleme gesorgt, aber schon am Mittag sei das Impfteam wieder im Zeitplan gewesen.

Der Landkreis Freyung-Grafenau gehört seit Wochen mit 7-Tage-Inzidenzwerten über 1.000 zu den bundes- und bayernweiten Corona-Hotspots. Aktuell steht die Inzidenz bei rund 1.016. In Bayern bedeutet das Platz zwei hinter dem Landkreis Weilheim-Schongau mit 1.046.

Die Impfquote liegt in Freyung-Grafenau mit knapp 60 Prozent deutlich unter dem bayernweiten Schnitt. Deshalb das Angebot eines einwöchigen Impfmarathons. In der Regel wird nach Termin gespritzt. Freies Impfen ist Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils ab 15 Uhr möglich, Freitag ab 13 Uhr, am Samstag und Sonntag ganztägig.