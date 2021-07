Corona-Ticker Niederbayern: Impfaktionen in mehreren Landkreisen

16.00 Uhr Mit Getränk und Bratwurstsemmel: Impfnacht in Kelheim

Am Samstag, 24.07.2021, bietet das Landratsamt Kelheim eine Impfnacht an. Die Aktion findet im Impfzentrum des Landkreises in Kelheim statt. Dafür erweitern die Verantwortlichen die Öffnungszeiten: Von 15 Uhr bis Mitternacht können sich impfwillige Personen impfen lassen. Es stehen die Vakzine der Hersteller Astrazeneca, Biontech, Johnson & Johnson sowie Moderna bereit. Nach ihrer Impfung bekommen die Frauen und Männer einen "Wir sind Landkreis Kelheim"-Getränkeuntersetzer, ein Erfrischungsgetränk sowie eine Bratwurstsemmel geschenkt. Am Grill wird Landrat Martin Neumeyer stehen, teilt das Amt mit.

15.45 Uhr Sonderimpfaktionen am Wochenende in Dingolfing

Mit zwei Sonderaktionen will der Landkreis Dingolfing-Landau mehr Menschen zum Impfen bewegen. Deshalb gibt es am kommenden Freitag im Impfzentrum eine "Impfnacht" von 16 Uhr bis 24 Uhr für alle ab 18 Jahren mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson. Am Samstag können sich dann Kinder und Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren nach ärztlicher Aufklärung mit Biontech impfen lassen.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Corona-Schutzimpfung derzeit nicht für alle Kinder und Jugendlichen dieser Altersgruppe, sondern nur für Kinder und Jugendliche mit bestimmten Vorerkrankungen, im Umfeld von gefährdeten Personen, die sich selbst nicht schützen können und mit arbeitsbedingt erhöhtem Risiko.

15.05 Uhr: Sieben Corona-Fälle in Landau nach privater Abiturfahrt

Nach einer privat organisierten Abschlussfahrt von Landauer Abiturienten nach Kroatien sind bei sieben Schülern durchgeführte Corona-Schnelltests positiv ausgefallen. Das hat das Landratsamt Dingolfing-Landau heute mitgeteilt. Ein Fall ist mittlerweile durch einen PCR-Test bestätigt worden, die übrigen Befunde stehen noch aus. 46 weitere Abiturienten gelten als enge Kontaktpersonen.

Das hat auch Auswirkungen auf die für Freitag geplante Zeugnisverleihung in Landau an der Isar: Die Entlassfeier kann nicht wie geplant stattfinden. Die Nicht-Betroffenen erhalten ihre Zeugnisse lediglich in einem kleinen Rahmen.

14.05 Uhr: "Impfung to go" in Plattling

Impfaktion auf dem Globus-Parkplatz in Plattling: Der Landkreis Deggendorf parkt dort am kommenden Samstag seinen Impfbus für eine ganztägige Impfaktion. Impfwillige brauchen keine Voranmeldung. Geimpft wird zwischen 9 und 17 Uhr. Mit der Aktion wolle man testen, ob "Impfung to go"-Angebote von der Bevölkerung angenommen werden, teilte der Landkreis mit. Bei genügend Interesse wolle man weitere Aktionstage mit dem Impfbus durchführen.

9.02 Uhr: Impfen ohne Termin in Bad Gögging

In Bad Gögging im Kreis Kelheim können sich Interessierte am 17. und 18. Juli impfen lassen. Wie das Landratsamt Kelheim heute mitteilt, steht Impfstoff der Hersteller Biontech und Johnson & Johnson bereit. Die Impfungen sind ohne Termin möglich und finden in einem Zelt auf der Wiese (Ruhebereich) hinter dem Kurhaus statt.

5.44 Uhr: Weiter niedrige Inzidenzen

In Niederbayern haben alle Landkreise und kreisfreien Städte einstellige Inzidenzwerte oder liegen bei null. Vier Regionen weisen laut Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell eine Inzidenz von null auf. Es sind die Kreise Freyung-Grafenau, Regen und neu dazugekommen: Passau. Auch die Stadt Straubing liegt weiter bei einer 7-Tage-Inzidenz von null. Der Landkreis Straubing-Bogen, der gestern noch bei null lag, hat heute einen Infizierten auf 100.000 Einwohner.

Auch der Landkreis Dingolfing-Landau weist eine Inzidenz von 1 auf. Die Stadt Landshut und der Kreis Kelheim liegen bei 1,4, beziehungsweise 1,6.

Die höchste Inzidenz in Niederbayern hat laut RKI heute der Landkreis Landshut mit 8,8. In ganz Bayern liegt die Inzidenz bei 7,3.