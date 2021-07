Corona-Ticker Niederbayern: Lehrerverband will Impfempfehlung

19.06 Uhr: "Feierabendimpfungen" in Straubing

Stadt und Landkreis Straubing bieten zusätzliche Impfangebote an. Es gebe einen Impfbus, offene Impftermine und sogenannte "Feierabendimpfungen", heißt es in einer Mitteilung. Damit wolle man Menschen erreichen, die sich noch nicht für eine Corona-Impfung entschieden haben. Am Donnerstag kommt von 13 bis 17 Uhr ein Impfbus an die Tafel des Malteser Hilfsdienstes in der Johannes-Kepler-Straße. Interessierte sollen ihren Personalausweis und hren Impfpass bereit halten. Verimpft werden die Präparate von Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Am kommenden Wochenende finden zudem im Impfzentrum Am Hagen offene Erstimpfungstermine statt. Hier können Impfwillige ohne Termin und vorherige Anmeldung vorbeikommen. Angeboten werden voraussichtlich alle in Deutschland zugelassenen Impfstoffe.

An Berufstätige richtet sich das Angebot der "Feierabendimpfung". Am Dienstag, den 13. Juli, und Mittwoch, den 14. Juli, stehen zwischen 17 und 20 Uhr jeweils 300 Impftermine mit Biontech- oder Moderna-Impfstoff zur Verfügung. Für diese Termine ist eine Registrierung und Terminbuchung unter www.impfzentren.bayern notwendig.

9.32 Uhr: Sonderimpfaktion im Kreis Rottal-Inn

Das Landratsamt Rottal-Inn bietet allen Impfwilligen eine Einmal-Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson an. Hierfür stehen ausreichend Dosen zur Verfügung, so das Amt. Interessenten können sich per Email an impfaktion@rottal-inn.de wenden. Eine vorherige Registrierung ist notwendig.

Der Impfstoff von Johnson & Johnson benötigt nur eine einzelne Verabreichung. Für Menschen unter 60 ist eine gesonderte Risikoaufklärung erforderlich.