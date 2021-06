Corona-Ticker Niederbayern: Straubing bei Inzidenz null

15.13 Uhr: Landrat Fahmüller beklagt Impfstoffverteilung

Michael Fahmüller, der Landrat des Landkreises Rottal-Inn, hat sich in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel gewandt: Er beklagt die in seinen Augen ungerechte Impfstoffverteilung. Die Verteilung müsse sich nach Bevölkerungszahlen und nicht nach Anzahl der Ärzte richten, so Fahmüller. Im Impfzentrum habe man ausreichend Kapazitäten, aber nicht ausreichend Impfstoff.

Laut Fahmüller hinke der Landkreis Rottal-Inn beim Impffortschritt deutlich hinterher, die Impfquote betrage 38,5 Prozent. Der Bundesdurchschnitt liege bei 48,1 Prozent, der bayerische Durchschnitt bei 46,2 Prozent (Stand: 12. Juni, mindestens eine Impfung).

Der Landkreis Rottal-Inn sei einer der am meisten von der Coronakrise betroffenen Landkreise Bayerns und sogar Deutschlands, so Fahmüller. "Wir waren mehrfach die 'Nummer eins' bei den Inzidenzwerten in Bayern und sogar im bundesweiten Vergleich zeitweise an der Spitze, weswegen wir Ende letzten Jahres beispielsweise gemeinsam mit Berchtesgaden als erstes wieder in einen Lockdown eingetreten sind – mit allen daraus resultierenden negativen Konsequenzen für unsere Bürgerinnen und Bürger und insbesondere für unsere regionale Wirtschaft." Dennoch bekam die Region kaum Sonderlieferungen an Impfstoff - weder bei der Vergabe an Grenzlandkreise noch nach Inzidenzwert, so Landrat Michael Fahmüller.

6.30 Uhr: Drei Regionen einstellig

In Niederbayern haben heute drei Regionen einstellige Inzidenzen. Die niedrigste weist mit 5,9 laut Robert-Koch-Institut der Landkreis Straubing-Bogen auf. Dem folgt die Stadt Straubing mit 6,3 und der Kreis Regen mit 7,8.

Alle anderen niederbayerischen Regionen sind heute zweistellig. Die höchste 7-Tage-Inzidenz hat mit 35,4 die Stadt Landshut, gefolgt vom Landkreis Dingolfing-Landau mit 31.