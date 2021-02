Corona-Ticker Niederbayern: Ausgangssperre in Passau aufgehoben

17.22 Uhr: IHK kritisiert neue Regeln zum Grenzübertritt

Die Industrie- und Handelskammer Niederbayern (IHK) kritisiert die neuen Regeln zum Grenzübertritt als chaotisch, wenig praktikabel und für Unternehmen belastend. In einer heute veröffentlichten Pressemitteilung heißt es, "die neuen Regelungen für die Einreise aus sogenannten ‚Virusvariantengebieten‘, zu denen unter anderem Tschechien zählt, stellen die Betriebe und ihre Mitarbeiter vor enorme Herausforderungen". Peter Sonnleitner, der Bereichsleiter International bei der IHK Niederbayern, spricht von einem "Regelchaos", das die ohnehin schon schwierige Lage der Betriebe weiter belasten würde.

"Das Kriterium der ‚Systemrelevanz‘ werden bei weitem nicht alle Betriebe erfüllen können." Die Folge sei, dass dringend benötigte tschechische Mitarbeiter für die hiesigen Arbeitgeber ausfallen, so Sonnleitner weiter. Die Unternehmen würden klare und verlässliche Regeln brauchen, die ihnen ermöglichen, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Die IHK setze sich deshalb für praktikable Regeln ein.

Laut dem bayerischen Innenministerium wird die Polizei ab Mittwoch 0.00 Uhr nur noch Grenzgängern den Übertritt nach Deutschland erlauben, die einen negativen Coronatest und eine Bescheinigung haben, in einem systemrelevanten Betrieb eine relevante Tätigkeit auszuüben.

11.33 Uhr: Tagesausflügler: Parkplatzprobleme am Großen Arber

Rund zwei Dutzend Verwarnungen hat die Polizei am Wochenende für falsch geparkte Autos von Tagesausflüglern am Großen Arber ausgestellt. Außerdem wurden rund 50 Autofahrer von der Polizei wieder weggeschickt. Am Großen Arber stehen wegen der geschlossenen Pisten momentan nur wenige Parkplätze zur Verfügung, weil die Flächen nicht vom Schnee geräumt werden. Am Wochenende waren trotz der Warnungen der Polizei im Vorfeld vor der Parksituation wieder so viele Tagesausflügler zum Arber gefahren, dass die wenigen Parkflächen jeweils schon am frühen Vormittag belegt waren. Die Polizei hat dann verhindert, dass entlang der Staatsstraße geparkt wurde. Auch an anderen bekannten Ausflugszielen der Region waren am Wochenende wieder viele Ausflügler unterwegs.