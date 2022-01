Corona-Ticker Niederbayern: Erste Regionen über 1.000

Wie im Rest Deutschlands schießen auch in Niederbayern die Inzidenzwerte nach oben. In Niederbayern haben die Stadt Landshut und der Kreis Rottal-Inn die Marke von 1.000 überschritten. Mehr Informationen zur Corona-Lage in Niederbayern im Ticker: