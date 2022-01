Corona-Ticker Niederbayern: Streit um Maske eskaliert

5.41 Uhr: Maskenverweigerer spuckt Supermarktkunden an

In einem Supermarkt in Velden im Landkreis Landshut ist am Wochenende ein Streit um die geltenden Corona-Maßnahmen eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich am Samstag (15.01.) ein unbekannter Mann darüber aufgeregt, dass er eine FFP2-Maske tragen sollte und dass er ohne Impfnachweis nicht in der integrierten Bäckerei sitzen darf.

In der Folge kam es laut Polizei zu Beleidigungen und auch Drohungen gegen einen 36-jährigen Angestellten des Marktes. Laut Zeugen soll der Unbekannte auch andere Kunden angespuckt haben. Um den Mann zu finden, wurde das Material der Überwachungskameras ausgewertet. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.