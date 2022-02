Masken verweigert: Altöttinger Arzt vor Gericht

Zwei Bußgeldverweise mit insgesamt vier Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz hatte das Landratsamt einem Altöttinger Arzt ausgestellt, der mehrfach ohne Maske Patienten behandelt haben soll. Die wollte der Arzt, der für die AfD im Altöttinger Stadtrat sitzt, nicht bezahlen. Die Staatsanwaltschaft will sie aber aufrecht erhalten, deshalb prüft das Amtsgericht nun das gesamte Verfahren, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Über 15.000 Euro für Behandlungen ohne Maske

Im Dezember 2020 hatte der Arzt in einem Seniorenheim eine Patientin ohne Maske behandelt und war deshalb vom Heimleiter aus dem Gebäude verwiesen worden. Dafür stellte das Landratsamt 250 Euro Bußgeld aus. Im August und Oktober 2020 sowie Februar 2021 soll der Arzt in seinen Praxisräumen keine Maske getragen und dies auch nicht vom Personal verlangt haben - 5.000 Euro Bußgeld für jeden der drei Verstöße wären fällig gewesen, so ein Sprecher des Landratsamts.

Patienten und der Heimleiter im Zeugenstand

Ob diese Bußgelder berechtig waren - oder vielleicht sogar zu gering - prüft das Gericht beispielsweise durch Zeugenaussagen. Der Leiter des Heims, in dem die Behandlung ohne Maske stattgefunden hatte, wird seine Sicht der Dinge schildern. Auch Zeugen, die den Arzt und seine Mitarbeitenden in der Praxis ohne Masken gesehen haben wollen, werden aussagen.

Arzt weist Vorwürfe zurück

Der betroffene Arzt gab in einer Erklärung an die bayerische Landesärztekammer an, dass er im Seniorenheim aufgrund einer Lungenerkrankung keine Maske getragen hatte, bestätigte ein Sprecher dem BR. Auch ein viel diskutiertes Schild an seiner Praxistüre relativierte der Arzt in einem Post auf seinem persönlichen Blog: Es habe einen "fiktiven Charakter" gehabt und sei nicht für die Öffentlichkeit oder Patienten gedacht gewesen.

Schild des Arztes erklärte Pandemie schon 2020 für beendet

Das entsprechende Schild sorgte Ende 2020 überregional für Aufmerksamkeit. Ministerpräsident Söder ging darauf sogar in seiner Regierungserklärung vom 8. Dezember 2020 als Negativbeispiel ein: Es sei "schlimm" und "unethisch", wenn einzelne Ärzte eine derartige Verunsicherung verbreiten würden. Der Altöttinger Arzt hatte an seiner Praxistüre ein Schild angebracht, auf dem stand, die Pandemie sei beendet und: "Wenn Sie weiter eine Maske tragen, sind Sie selber schuld! Aber bitte nicht in unserer Praxis!!"

Weitere Prüfung: Verstöße gegen Berufsverordnung?

Zusätzlich zum Ordnungswidrigkeitsverfahren des Landratsamts läuft derzeit auch eine berufsrechtliche Prüfung von Beschwerden und Vorwürfen gegen den Altöttinger Arzt beim Ärztlichen Bezirksverband Oberbayern. Das teilte Geschäftsführerin Alexandra Wiltsch auf BR-Nachfrage mit. Gegebenenfalls könnte auch hier noch eine Rüge, ein Bußgeld oder ein Verfahren vor dem Berufsgericht auf den Arzt zukommen. Die Approbationsstelle der Regierung von Oberbayern prüft laut Pressesprecher nach Abschluss der beiden laufenden Verfahren, ob der Altöttinger weiter als Arzt arbeiten darf.