Corona-Ausbruch in Erlanger Altenheim: 36 Personen erkrankt

Auch wenn das Virus nicht mehr unseren Alltag bestimmt – noch immer kann man sich mit Corona anstecken. Das zeigt sich derzeit im Roncalli-Stift in Erlangen. Dort seien aktuell 27 Bewohner im Altersheim und neun Betreuerinnen und Betreuer mit dem Virus infiziert, so die Leiterin der Einrichtung und Pandemie-Beauftragte der Caritas, Adelheid Seifert.

Besondere Vorsicht bei Senioren

Keine Person sei schwer erkrankt, da alle mehrfach geimpft seien, sagte Seifert. Der Verlauf der Corona-Erkrankungen sei meist leicht, jedoch müsse bei vulnerablen Gruppen besondere Vorsicht gelten. Im Roncalli-Stift wurde schnell reagiert und es wurden alle Gruppenangebote im Haus eingestellt. Außerdem gelten strenge Hygieneregeln, so Seifert.

Weiterhin regelmäßige Corona-Tests

In den anderen Heimen der Caritas in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt gebe es keine Fälle. In allen Einrichtungen werde regelmäßig getestet. Dabei seien die Infektionen im Roncalli-Stift aufgefallen.

Ende Juli: 220 gemeldete Corona-Fälle bayernweit

Wie das Klinikum Nürnberg auf BR-Anfrage schriftlich mitteilt, war in der vergangenen Woche ein Patient wegen Corona auf der Intensivstation. Stand jetzt (10.08.23, 13.52 Uhr) werde kein Covid-Fall am Nürnberger Klinikum behandelt.

Laut der letzten Mitteilung des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit von Ende Juli gab es bayernweit 220 gemeldete Corona-Fälle. In Mittelfranken wurden davon 29 gemeldet, in Oberbayern 77.