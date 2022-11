Long Covid und Post Covid: Fragen und Antworten

Von Long Covid spricht man, wenn vier Wochen nach der Corona-Infektion noch Symptome da sind. Post Covid heißt es, wenn die Krankheit nach drei Monaten immer noch nicht ausgeheilt ist.

Bei einer Überblicksstudie mit 1,2 Millionen Personen aus 22 Ländern, die am 10. Oktober 2022 im amerikanischen Ärzteblatt Jama veröffentlicht wurde, kam heraus, dass 6,2 Prozent der Menschen auch nach einem Vierteljahr noch mit Corona-Folgen kämpfen. Das Robert Koch-Institut schätzt, dass zehn Prozent betroffen sind. Die WHO geht sogar von 16 Prozent aus.

Welche Symptome zeigen sich bei Long Covid und Post Covid?

Laut der oben angeführten Überblicksstudie, die Studien aus den Jahren 2020 und 2021 zusammenfasst, gibt es fünf Symptome, unter denen die meisten Patientinnen und Patienten mit Corona-Langzeitfolgen leiden:

Anhaltende Atemprobleme

Dauermüdigkeit bis hin zum chronischen Fatigue Syndrom

Körperliche Schmerzen wie Brust- oder Muskelschmerzen

Stimmungsschwankungen

Kognitive Probleme wie Konzentrationsstörungen und Vergesslichkeit

Außerdem berichten Betroffene von Kopfschmerzen, Geruchs- und Geschmacksstörungen, Herzklopfen, Blutdruck-Entgleisungen, Schlafstörungen, Haarausfall, Ängsten und depressiven Verstimmungen. "Das ist nur eine Auswahl von 200 möglichen Symptomen, die in unterschiedlichster Konstellation auftreten können", sagt die Medizinerin Jördis Frommhold, die im Oktober 2022 in Rostock ein Long Covid-Institut eröffnet und viel Kontakt mit Betroffenen hat.

Wie lange bleiben die Krankheitsanzeichen?

Post Covid gilt als chronische Erkrankung, für die es noch kein Medikament gibt. Einzelne Symptome lassen sich aber durchaus behandeln. Blutdrucksenkende Arzneimittel helfen, wenn der Blutdruck plötzlich in die Höhe schießt. Patientinnen und Patienten mit Atemnot können ein Atemtraining besuchen, um wieder leistungsfähiger zu werden.

Generell lässt sich nicht sagen, ob und wann Betroffene wieder ganz gesund werden. "Da würde man den Menschen falsche Hoffnung machen. Vielmehr müssen wir lernen, dem Betroffenen beizubringen, gut für sich zu sorgen und mit der Krankheit umzugehen", sagt die Ärztin Jördis Frommhold.

Die Überblicksstudie, die im amerikanischen Ärzteblatt Jama veröffentlicht wurde, macht Hoffnung: Nach etwa einem Jahr zeichnet sich auch bei schwer Betroffenen in der Regel ein deutlicher Rückgang der Symptome ab.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es bei Long Covid und Post Covid?

Wer von Spätfolgen betroffen ist, sollte zuerst zur Hausärztin oder zum Hausarzt gehen. Falls Fachärzte notwendig sein sollten, laufen später in der Hausarztpraxis alle Untersuchungsergebnisse zusammen. Erst wenn andere Erkrankungen ausgeschlossen werden können, ist es sinnvoll, eine Post Covid Ambulanz aufzusuchen, wo es meist lange Wartezeiten gibt.

Bei körperlichen Schmerzen kann eine Physiotherapie sinnvoll sein, bei depressiven Verstimmungen eine Psychotherapie. Lassen sich Entzündungen im Körper nachweisen, helfen entzündungshemmende Medikamente. Bei überschießenden Immunreaktionen können im Einzelfall Immunsuppressiva zum Einsatz kommen.

Manchmal ist ein Krankenhausaufenthalt notwendig, andere Maßnahmen lassen sich ambulant durchführen, wenn die Symptome mild ausfallen. Möglich ist auch, eine spezielle Long Covid-Reha zu beantragen, um wieder auf die Beine zu kommen. Da die Erkrankung Long Covid beziehungsweise Post Covid neu ist, fehlt es noch an Erfahrungen. So mancher Arztbesuch mag frustrierend ausfallen, dennoch warnen Experten davor, sich selbst therapieren zu wollen - etwa mit Medikamenten aus dem Internet.

Wie lassen sich Corona-Spätfolgen verhindern?

Der beste Schutz ist, sich erst gar nicht erst mit Sars-CoV-2 Viren anzustecken. Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen und Maske können das Infektionsrisiko herunterschrauben.

Wer sich angesteckt hat, sollte auf die eigene Atmung achten und immer wieder bewusst und tief einatmen, sich dehnen und Raum für eine gesunde Atmung schaffen. "Häufig ist es so, dass sich während der akuten Infektionen eine Schonatmung einstellt, also eine sehr flache Atmung, was die Betroffenen gar nicht bemerken", so Jördis Frommhold. Dieses flache Atmen muss man dann bei einer Atemtherapie mühsam abtrainieren.

Atemprobleme können auch ein Zeichen dafür sein, dass das Herz nicht ausreichend arbeitet und zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung vorliegt. "Wir wissen, dass SARS-CoV-2 das Herz befallen kann und sich das Virus in den betreffenden Zellen vermehrt", sagt der Kardiologe Dirk Westermann vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Deshalb sollte sich niemand scheuen, bei Krankheitsanzeichen frühzeitig ärztliche Hilfe zu suchen, um mögliche Spätfolgen zu verhindern.

Wichtig ist auch - selbst bei leichten Symptomen - nicht über die Erkrankung hinwegzugehen, sondern sich auszukurieren. Sonst besteht die Gefahr, dass die Krankheit verschleppt wird und Komplikationen auslöst.

Gibt es einen Test für Long Covid und Post Covid?

Es gibt zwar Tests, die Coronaviren im Körper nachweisen, aber es gibt keinen vergleichbar eindeutigen Beleg, ob jemand an den Spätfolgen der Virusinfektion leidet. Ärztinnen und Ärzte gehen mit Ausschlussdiagnostik vor.

"Wenn jemand mit Long Covid-Symptomen Brustschmerzen hat oder auch Atemnot beim Treppensteigen, dann ist das für Long Covid recht typisch, aber das ist auch zum Beispiel für einen drohenden Herzinfarkt sehr typisch", erläutert Jördis Frommhold. Es dauert deshalb oft lang, bis eine Diagnose erstellt werden kann. Wünschenswert wäre ein Marker im Blut, der verrät, dass es sich um Post Covid handelt, aber eine derartige Diagnostik gibt es bisher nicht.

Bekommt man ein Attest bei Long Covid und Post Covid?

Wird eine eindeutige Diagnose gestellt, haben Ärztinnen und Ärzte eine Codierung zur Verfügung, mit der sie die Krankheit Post Covid anzeigen können. Einzelne Krankheitsanzeichen wie Husten, Kopfschmerz oder Schlafstörungen werden zusätzlich als solche benannt. Generell ist es für Betroffene oft noch schwer, als Post Covid Patientinnen und Patienten anerkannt zu werden.

Ärzte sind angehalten, sich an der S1-Leitlinie Long/Post-Covid zu orientieren, die am 17. August 2022 veröffentlicht wurde. Dort heißt es unter anderem: Die Beantragung eines angemessenen Grades der Behinderung oder Pflegegrades sollte gegebenenfalls nach zeitlicher Latenz (sechs Monate) diskutiert werden.

Fazit zu Long Covid und Post Covid