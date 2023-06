Cold Case Klaus Berninger: Polizei geht von mehreren Tätern aus

Die Kriminalpolizei geht im Zusammenhang mit dem Tod des Bäckerlehrlings Klaus Berninger aus Wörth am Main im Landkreis Miltenberg vor über 30 Jahren mittlerweile von mehreren Tätern aus. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, betreffen die neuen Hinweise zum Tod Berningers eine Person aus seinem persönlichen Umfeld, die bereits bei den Ermittlungen vor mehr als 30 Jahren im Fokus stand.

Einen konkreten Tatverdacht gebe es nicht, aber die Vermutung, dass diese Person irgendetwas mit der Tat am 20. Dezember 1990 zu tun habe oder etwas darüber wisse. Die Ermittler gingen zudem davon aus, dass es Menschen gibt, die zu dem Fall etwas sagen könnten, es aber bewusst nicht tun oder die Polizei anlügen. Details etwa zur Identität der Betroffenen nannte der Sprecher nicht.

Fall Klaus Berninger: 200 neue Hinweise bei der Kripo

Nach der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" am 14. Juni hatte die Polizei etwa 200 Hinweise zu dem Fall erhalten. Dadurch konnte dem Polizeisprecher zufolge mittlerweile der Versandkatalog gefunden werden, aus dem Berninger etwa ein Jahr vor seinem Tod ein Messer bestellt hatte. Dieses Springmesser könnte laut Polizei auch bei der Tat eine Rolle gespielt haben. Bislang ist es verschwunden. Das bei einer Suche am Tatort im Frühjahr 2022 gefundene Messer sei es nicht, sagte der Sprecher. Welche Rolle dieses Messer bei dem Fall gespielt haben könnte, ist weiter öffentlich nicht bekannt.

Täter vermutlich aus dem Umfeld des Opfers

Die Ermittler glauben, dass mehrere Menschen für den Tod des 16-Jährigen verantwortlich sind und die Täter aus dem Umfeld des Opfers stammten, unter anderem, weil der Jugendliche äußerst brutal getötet wurde.

Berninger war nach dem Besuch eines Jugendtreffs verschwunden. Drei Tage später fanden zwei Reiter seine Leiche in einem Wald nahe der Kleinstadt an der bayerisch-hessischen Landesgrenze. Der Körper wies Kampfspuren auf. Mord verjährt nicht, und so werden Altfälle, sogenannte Cold Cases, immer wieder aufgerollt - Klaus Berningers ungeklärtem Tod geht die Polizei seit dem Frühjahr 2022 wieder intensiver nach.

Mit Informationen von dpa